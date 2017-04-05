Юрген Зопп не поможет сборной Эстонии в матче Кубка Дэвиса
5 апреля 2017 г., 12:58
С 7 по 9 апреля в Таллинне пройдет теннисный турнир Кубка Дэвиса. В поединке за право остаться во второй группе Евро-Африканской зоны сыграют сборные Эстонии и Монако.
К сожалению, за сборную Эстонии не сможет сыграть первая ракетка страны Юрген Зопп, который продолжает залечивать полученную в начале февраля травму живота, пишет rus.err.ee.
"Врачи сказали, что участвовать в соревнованиях, особенно в пятисетовых матчах, мне еще рано", - сообщил Зопп через пресс-службу Союза тенниса Эстонии.
В итоге в заявку сборной Эстонии на турнир вошли 29-летний Владимир Иванов (ATP 444) и 19-летние Кеннет Райсма (ATP 685), Маттиас Сиймар (ATP 1499) и Кристофер Сиймар. Капитан сборной - Экке Тийдеманн.