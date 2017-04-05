Юрген Зопп не поможет сборной Эстонии в матче Кубка Дэвиса

К сожалению, за сборную Эстонии не сможет сыграть первая ракетка страны Юрген Зопп, который продолжает залечивать полученную в начале февраля травму живота, пишет rus.err.ee.

"Врачи сказали, что участвовать в соревнованиях, особенно в пятисетовых матчах, мне еще рано", - сообщил Зопп через пресс-службу Союза тенниса Эстонии.

В итоге в заявку сборной Эстонии на турнир вошли 29-летний Владимир Иванов (ATP 444) и 19-летние Кеннет Райсма (ATP 685), Маттиас Сиймар (ATP 1499) и Кристофер Сиймар. Капитан сборной - Экке Тийдеманн.