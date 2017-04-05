Лукас: почему Трампу нужен Путин

BNS публикует колонку известного журналиста Эдварда Лукаса.
Трамп сильнее нуждается в Путине, чем Путин в Трампе. Дональд Трамп высказывает в своей популярной книге "The Art of the Deal" важную мысль: никогда не показывайте партнерам по переговорам, что вы в отчаянии.
В Белом доме считают, что Владимир Путин горячо желает выйти из международной изоляции и ради рукопожатия готов на многое.
Единственная реальная проблема для правительства США — как заставить замолчать критиков, которые в любом соглашении усмотрели бы продажу себя России. Это ощущение подчеркивают прошедшие в прошлом месяце акции.
Путин столкнулся с крупнейшей за последние пять лет вспышкой критики правительства. Важнее всего то, что в акциях протеста приняло участие много молодежи и они прошли в городах по всей России, а не только в сердце оппозиции Москве. Жестокость и неуклюжесть, с которыми полиция отреагировала на протесты, усилили чувство гнева, которое испытывают многие россияне из-за коррумпированности и некомпетентности своего правительства.
Путин действительно может в качестве реакции на протесты отдать на растерзание своего беззубого премьер-министра Дмитрия Медведева. О гротескно экстравагантной империи недвижимости Медведева (личный лыжный спуск, посадочные площадки для вертолетов и даже домик для уток) рассказывалось в едком документальном фильме лидера оппозиции Алексея Навального. Пресс-секретарь Медведева сказала государственному информагентству РИА Новости: «Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно».
Разве это не подходящий момент, чтобы приступить к снижению напряжения в общении с Западом?
Путин может рассчитывать на отмену санкций и признание де-факто своей власти над обладающим символическим значением Крымским полуостровом, который он занял в 2014 году. В таком случае он стал бы в глазах россиян лидером, который сохранил свои позиции и перехитрил внешнего противника.
Реальность выглядит совершенно иначе.
В соглашении отчаянно нуждается Трамп, а не Путин. Его правительство наткнулось на суровую реальность конституции США. Никакие бравада и напыщенность не отменяют обязанности следовать закону, в противном случае суды заблокируют ваши начинания. Невозможно принимать законы без конгресса.
Путину подобные вещи не мешают. Он представляет западные давление и «русофобию» в качестве доказательств недобрых намерений и недобросовестности. Это позволяет ему изображать Россию осажденной крепостью и утверждать, что его упущения и подавление оппозиции являются необходимыми для выживания страны условиями.
В отличие от США политическая власть и правовая система не являются в России разными ветвями власти, но всего лишь механизмами передачи для Кремля. Путин может пережить протесты с помощью устрашения и символических уступок.
В то же время, Трампу вскоре придется беспокоиться о том, что промежуточные выборы могут сделать с республиканским большинством в сенате, тогда как переизбрание Путина на еще один шестилетний срок в следующем году практически предопределено.
Для Путина стагнация является обычным положением дел. Он больше даже не старается притвориться, что пытается реформировать Россию. Вместо этого его цель — удержаться у власти, что позволит его товарищам продолжить свое обогащение.
Продемонстрированная Трампом на прошлой неделе потрясающая неспособность создать замену Obamacare (принятые прошлым правительством законы в области здравоохранения ) является пророческой. Задержки и парализованность во внутренней политике станут, скорее всего, основными характеристиками его первого года в должности, а, возможно, и остальных трех. Помимо сложностей в реальном управлении правительству Трампа будет сложно также получить в сенате одобрение кандидатов на высокие должности в администрации (одна из причин — продолжающиеся в Белом доме сомнения и перепалки из-за выбора кандидатов).
На этом фоне единственным шансом Трампа продемонстрировать достижения своего правительства был бы выдающийся успех в зарубежной политике. Увы, список вариантов довольно скуден. Прошлые кабинеты правительства уже сорвали низко висящие плоды.
Таким образом, соглашение с Путиным, которое можно было бы сервировать дома в качестве исправляющего ошибки прошлых правительств внешнеполитического прорыва, является не только соблазнительным, но и необходимым. Хозяин Кремля знает это.
Надо признать, что пространство для маневров правительства США ограничивают последствия избирательной кампании. Противники Трампа уже убеждены, что он со своими помощниками занимался предательским сотрудничеством с российской разведкой для совместной атаки на Хиллари Клинтон и Демократическую партию. Таким образом, «большая сделка», жертвующая безопасностью европейских союзников ради российской помощи в Сирии, выглядит сейчас крайне маловероятной.
В то же время существует возможность других соглашений. США даже на пике холодной войны смогли в результате переговоров с Советским Союзом заключить соглашения о контроле над вооружением. США бесспорно способны добиться того же и с современным Кремлем, но для успехов по другим вопросам не хватает доверия и общих интересов. Подобные переговоры могли бы включать сокращение запасов ядерного оружия, улучшение отношений между вооруженными силами и меры безопасности для предотвращения риска случайных конфликтов.
Лучший способ вести переговоры с Кремлем — приблизиться к нему на низком уровне и медленно: например, потребовать стабильного перемирия на востоке Украины до начала любых дискуссий о санкциях, безопасности или статусе палестинских территорий.
Но подобные обстоятельные и терпеливые переговоры не являются сильной стороной Трампа. Он бы предпочел что-нибудь быстрое и высокопрофильное, даже если бы оно было по большей части бессодержательным.
Но даже это может стать опасным. Новое правительство США уже изменило геополитический климат в Европе. Раньше заигрывания с Кремлем обладали высокой политической ценой в лице недовольства США. Теперь это не так. Пророссийские политики из Франции, Германии, Венгрии и Италии могут с полным правом заявить, что говорят то же, что и президент США: НАТО устарел, изолированность России является ошибкой, у Запада нет права претендовать на моральное превосходство.
Встреча Трампа и Путина и их соглашение, каким бы слабым оно ни было, наряду с климата изменили бы также ландшафт. Канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим стало бы сложнее выдерживать в ЕС единый курс по темам вроде санкций. Это нанесло бы очередной деморализующий удар по атлантистам из восточноеврпейских стран вроде Украины и Грузии, которые и без этого находятся под сильным давлением.
Что еще хуже, это подало бы Путину сигнал, что Запад расколот и неэффективен, и повысило бы вероятность очередной внешнеполитической авантюры Кремля. Вслед за Украиной и Сирией Кремль может совершить военное вмешательство в Белоруссии, сумрачной автократии, которая мало значит для Запада.
Вкратце, за порожденное отчаянием Трампа соглашение заплатят не американцы, но соседи России. Но кого они волнуют?
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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).