Лукас: почему Трампу нужен Путин

Трамп сильнее нуждается в Путине, чем Путин в Трампе. Дональд Трамп высказывает в своей популярной книге "The Art of the Deal" важную мысль: никогда не показывайте партнерам по переговорам, что вы в отчаянии.

В Белом доме считают, что Владимир Путин горячо желает выйти из международной изоляции и ради рукопожатия готов на многое.

Единственная реальная проблема для правительства США — как заставить замолчать критиков, которые в любом соглашении усмотрели бы продажу себя России. Это ощущение подчеркивают прошедшие в прошлом месяце акции.

Путин столкнулся с крупнейшей за последние пять лет вспышкой критики правительства. Важнее всего то, что в акциях протеста приняло участие много молодежи и они прошли в городах по всей России, а не только в сердце оппозиции Москве. Жестокость и неуклюжесть, с которыми полиция отреагировала на протесты, усилили чувство гнева, которое испытывают многие россияне из-за коррумпированности и некомпетентности своего правительства.

Путин действительно может в качестве реакции на протесты отдать на растерзание своего беззубого премьер-министра Дмитрия Медведева. О гротескно экстравагантной империи недвижимости Медведева (личный лыжный спуск, посадочные площадки для вертолетов и даже домик для уток) рассказывалось в едком документальном фильме лидера оппозиции Алексея Навального. Пресс-секретарь Медведева сказала государственному информагентству РИА Новости: «Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно».

Разве это не подходящий момент, чтобы приступить к снижению напряжения в общении с Западом?

Путин может рассчитывать на отмену санкций и признание де-факто своей власти над обладающим символическим значением Крымским полуостровом, который он занял в 2014 году. В таком случае он стал бы в глазах россиян лидером, который сохранил свои позиции и перехитрил внешнего противника.

Реальность выглядит совершенно иначе.

В соглашении отчаянно нуждается Трамп, а не Путин. Его правительство наткнулось на суровую реальность конституции США. Никакие бравада и напыщенность не отменяют обязанности следовать закону, в противном случае суды заблокируют ваши начинания. Невозможно принимать законы без конгресса.

Путину подобные вещи не мешают. Он представляет западные давление и «русофобию» в качестве доказательств недобрых намерений и недобросовестности. Это позволяет ему изображать Россию осажденной крепостью и утверждать, что его упущения и подавление оппозиции являются необходимыми для выживания страны условиями.

В отличие от США политическая власть и правовая система не являются в России разными ветвями власти, но всего лишь механизмами передачи для Кремля. Путин может пережить протесты с помощью устрашения и символических уступок.

В то же время, Трампу вскоре придется беспокоиться о том, что промежуточные выборы могут сделать с республиканским большинством в сенате, тогда как переизбрание Путина на еще один шестилетний срок в следующем году практически предопределено.