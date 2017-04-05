В Пельгуранна построят дом для людей с особыми потребностями

Для этой цели таллиннский Департамент городского хозяйства построит здание по адресу Пельгуранна, 31. Оказанием помощи займется Таллиннский центр психического здоровья.

«Проект направлен на создание среды проживания для этих молодых людей, чтобы поддержать их стремление жить самостоятельно, - объяснила заместитель мэра Эха Вырк. - Им будет обеспечена большая, чем обычно, конфиденциальность, лечение и реабилитация в целях лучшей интеграции в общество».

В здании будет 30 однокомнатных квартир и помещения для персонала. Здание будет построено к концу 2018 года и начнет функционировать в начале 2019 года.

Проектировать дом будет Acto Consult OÜ. Стоимость проектировочных работ без НДС составляет 121 000 евро.

Проект входит в европейскую программу «Реорганизация попечительских учреждений» и поддерживается Европейским фондом регионального развития. Общая стоимость проекта, без учета НДС, составляет 1 382 781 евро, из которых поддержка Европейского фонда регионального развития - 1 020 000 евро.