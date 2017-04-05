Таллинн входит в первую десятку городов, популярных для отдыха россиян с детьми в начале мая

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2017 года.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян с детьми за рубеж выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

Таллинн входит в топ-10 по популярности у россиян для поездок с детьми в дни майских праздников.

Прага, Минск, Вена, Будапешт, Тбилиси, Батуми, Баку, Таллинн, Ереван и Вильнюс составляют первую десятку городов, популярных для путешествий и отдыха у россиян с детьми в первую декаду мая.

По данным RoomGuru.ru, в Таллинне бронируют проживание с детьми в начале мая в среднем на три ночи и потратят 75 евро в сутки.