Президентом Всемирной федерации шашек может стать эстонец

«Мы работаем с Янеком 10 лет, начиная с 2007-го года, когда его выбрали президентом Европейской конфедерации шашек (EDC)», – рассказал нынешний президент Всемирной конфедерации шашек Харри Оттен. - EDC – это лучшая в мире континентальная конфедерация, и Янек был дважды выбран ее президентом. Он участвовал. В качестве руководителя EDC он десять лет участвовал в управлении FMJD, и на данный момент он набрался достаточно опыта и готов перенять бразды правления. Я поддерживаю кандидатуру Янека, и хотел бы продолжить вместе с ним работу в составе нового, выбираемого осенью, правления FMJD в качестве руководителя по международным отношениям, который должен будет добиться признания шашек Международным Олимпийским комитетом».

«Претендующий на место финансового руководителя FMJD Ааре Харак, управляя финансовой комиссией EDC, продемонстрировал свой профессионализм и точность, которая необходима в данной сфере, - рассказал главный секретарь FMJD Франк Теэр. - Я верю, что новое правление станет эффективной командой, которая оценит накопленный ранее опыты и сможет в ближайшие годы существенно повысить значимость шашек в мире».

«Янек способствует развитию шашек на эстонском, европейском и мировом уровне с 1999 года, - рассказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тульва. - Он был членом правления Эстонского союза шашек в общей сложности 18 лет, до 2015 года еще был и президентом. С 2007 года, когда Янека выбрали президентом EDC, в Таллинне располагается штаб-квартира Европейской конфедерации шашек. Благодаря этому, в Эстонии ежегодно проводится минимум один международный турнир, иногда – несколько. Самыми важными были чемпионаты Европы 2008 и 2014 и чемпионат мира 2013. В случае, если Янека выберут на должность, это даст нам возможность превратиться из европейской в мировую столицу шашек. Мы уверены, Таллинн способен доказать Всемирной федерации шашек, что мы этого достойны».

Харри Оттен занимает должность президента FMJD с 2009 года. Оттен сообщил, что не планирует вновь выдвигаться после окончания своего срока. Если Янека Мягги выберут главой FMJD, он уйдет с поста президента европейской конфедерации шашек, и штаб-квартира EDC переедет из Эстонии. Работа штаб-квартиры Всемирной конфедерации шашек будет вестись в Таллинне и Амстердаме.

«На следующий день после общего заседания Всемирной федерации шашек, 8 октября состоится плановое общее собрание Европейской конфедерации шашек, - сказал Тармо Тульва. - У Янека осталось еще два года на посту европейского президента, но если его выберут, то он покинет эту должность, и в Таллинне изберут нового президента Европейской конфедерации. Если смена президента будет необходима, мы приложим все усилия для того, чтобы в EDC был выбран новый достойный президент, а штаб-квартира переехала в страну с хорошим уровнем организации».