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Направлявшийся в Стокгольм самолет Nordica повернул обратно в Таллинн

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Jaanus Lensment

Сегодня утром вылетевший из таллиннского аэропорта в Стокгольм самолет был вынужден вернуться в Таллинн вскоре после взлета из-за дымового датчика, сообщает Postimees.

Как сообщил Postimees специалист по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо, самолет, вылетевший в Стокгольм в 6.15, вернулся обратно в Таллинн, потому что после взлета в туалете самолета сработал дымовой датчик.

"В случае такого сигнала нельзя продолжать полет, и капитан принял единственно правильное решение вернуться в Таллинн. Теперь выяснилось, что дымовой датчик сработал на вещество, использовавшееся в ходе ночной чистки двигателя. Никакой реальной опасности не было", - пояснил Уйбо.

По его словам, авиакомпания уделяет особое внимание безопасности, поэтому реагируют даже на малейшую ошибку. После проверки этот же самолет с опозданием вылетел в Стокгольм.

Вчера из-за ошибочной информации в Таллинн вернулся направлявшийся в Киев рейс.

Самолет приземлился сразу после взлета. / Скриншот. / Flightradar

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