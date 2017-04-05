Направлявшийся в Стокгольм самолет Nordica повернул обратно в Таллинн

Как сообщил Postimees специалист по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо, самолет, вылетевший в Стокгольм в 6.15, вернулся обратно в Таллинн, потому что после взлета в туалете самолета сработал дымовой датчик.

"В случае такого сигнала нельзя продолжать полет, и капитан принял единственно правильное решение вернуться в Таллинн. Теперь выяснилось, что дымовой датчик сработал на вещество, использовавшееся в ходе ночной чистки двигателя. Никакой реальной опасности не было", - пояснил Уйбо.

По его словам, авиакомпания уделяет особое внимание безопасности, поэтому реагируют даже на малейшую ошибку. После проверки этот же самолет с опозданием вылетел в Стокгольм.

Вчера из-за ошибочной информации в Таллинн вернулся направлявшийся в Киев рейс.