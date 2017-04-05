Российский политолог: политика Кремля потворствует терактам

«Теракт в Петербурге – трагическое звено в длинной цепи подобных атак эстремистов в разных городах Европы в последние годы, – сказал политолог порталу Rus.Postimees.ee. – В России несколько лет их не было.

Однако военное вмешательство Кремля в Сирию неизбежно делает Россию зоной активности исламистского мирового движения. При этом некоторые кремлевские деятели – депутаты и журналисты – очень цинично стремятся связать этот теракт с новой волной гражданского протестного движения в России.

Хотя очевидно, что теракт связан с активностью Кремля на Ближнем Востоке, российские депутаты будут требовать новых полномочий для спецслужб, направленных против оппозиции, свободы мнений и гражданских организаций».