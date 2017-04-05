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Российский политолог: политика Кремля потворствует терактам

Rus.Postimees.ee
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Петербургское метро после теракта. | ФОТО: Dmitri Lovetsky/AP

Очевидно, что теракт в Петербурге связан с активностью Кремля на Ближнем Востоке, считает российский политолог Алексей Морозов.

«Теракт в Петербурге – трагическое звено в длинной цепи подобных атак эстремистов в разных городах Европы в последние годы, – сказал политолог порталу Rus.Postimees.ee. – В России несколько лет их не было.

Однако военное вмешательство Кремля в Сирию неизбежно делает Россию зоной активности исламистского мирового движения.  При этом некоторые кремлевские деятели – депутаты и журналисты – очень цинично стремятся связать этот теракт с новой волной гражданского протестного движения в России.

Хотя очевидно, что теракт связан с активностью Кремля на Ближнем Востоке, российские депутаты будут требовать новых полномочий для спецслужб, направленных против оппозиции, свободы мнений и гражданских организаций».

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