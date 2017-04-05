Людей вновь донимают навязчивые цыгане: втюхивают сомнительную утварь и норовят зайти в дом

«Ко мне вчера приходил цыган в возрасте. Предлагал сковородки и комплекты из сковородок и кастрюль», - отметила жительница Пярну Эстер. По словам женщины, ей пришлось несколько раз сказать настойчивому мужчине нет, прежде, чем он оставил свои попытки, сообщает Pärnu Postimees.

По его словам Эстер, мужчина ей особенно не понравился тем, что все время пытался проникнуть в квартиру. «Этой возможности я ему не дала и после нескольких «нет» просто закрыла дверь», - отметила она.

Аналогичный случай произошел с родственниками другой жительницы Пярну, которая в социальной сети Facebook предупредила о навязчивых цыганах.

По словам представителя Пярнуского отделения полиции Карин Уйбо, сообщения о навязчивых продавцах поступают к ним обычного стихийно, причем одновременно приходит несколько сообщений, а потом все стихает.

«Обычно дельцы спешат с продажей товара, - отмечает Уйбо, добавляя, что они пытаются представить товар как дорогое изделие, цена которого в магазине достигает 1000 евро. – Вам же они его готовы уступить его за полцены или еще дешевле».

По ее словам, на самом деле такие товары – это дешевая подделка. В итоге наивные покупатели, думая, что совершают очень выгодную сделку, готовы купить несколько комплектов посуды плохого качества.