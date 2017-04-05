Смотрите фото: ну очень необычная дача

Речь идет о доме на колесах или о "караване". Впрочем, как хотите, так его и называйте. Конечно, его тоже можно поставить на прикол на вашем дачном участке, но уж больно мало внутри места! Этот необычный раскладной дом был сделан в Нидерландах еще в 1985 году. В закрытом виде он ничем не отличается от стандартного передвижного домика, но, приведя в движение механизмы, из одной стены можно выдвинуть целую спальню, а из другой - гостиную.

Фото: viralnova.com

Фото: viralnova.com

Внутри домик напоминает скорее городскую квартиру, чем походную палатку. Здесь имеется удобный кухонный уголок с обеденным столом. Если дом припарковать там, где есть возможность подключиться к электросети, в нем будет светло и уютно.

Фото: viralnova.com

Владельцы использовали много нестандартной мебели и возможности быстрой перепланировки жилого пространства. Ничего особенно красивого в интерьере нет, да и удобства минимальные, однако человеку, привыкшему к комфорту, здесь понравится гораздо больше, чем в обычной палатке.