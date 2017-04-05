Мусорный коллапс в Таллинне. Когда это кончится?

Редакция Rus.Postimees завалена жалобами от председателей квартирных товариществ Ласнамяэ и жителей Нымме, которые в числе прочего на чем свет стоит костерят работников Центра по переработке отходов, либо не отвечающих на запросы, либо откровенно хамящих в ответ. Справедливости ради стоит отметить, что тон некоторых запросов тоже далек от корректного, но в принципе людей, требующих очистить дворы от скопившегося там мусора, можно понять.

Но понять можно и другую сторону конфликта: Центр по переработке отходов, на голову которого вылился поток недовольства, зачастую реагировал на претензии нервно по той причине, что он является не виновником, а всего лишь заложником возникшей ситуации. Поэтому жалобы на хамство мы разбирать не стали, а просто разузнали, что происходит.

Итак, по нашей информации, причиной того, что случилось в Таллинне, стала ошибка в планировании вывоза мусора в столице. Наши источники объяснили, что ошибка возникла в тот момент, когда город лишил столичный район Нымме возможности пользоваться преимуществами свободного рынка и перевел под обслуживание некоей фирмы по вывозу мусора.

О проблемах, связанных с этой фирмой, Postimees уже писал ранее, теперь же оказалось, что они носят не только чисто бюрократический характер, но и вполне практический. «Вывозить мусор из дворов многоквартирных домов – это не то же самое, что собирать его в районе частных домов, где контейнеры стоят около каждого забора. Не рассчитали свои силы, начали выбиваться из графика и завалили работу по всему городу», - объяснил один наш источник.

Другой добавил, что больше всего проблем в Ласнамяэ (в других районах это проявилось лишь точечно) возникло потому, что там во многих дворах установлены глубинные емкости, так называемые молоки. Это огромные контейнеры, врытые в землю, опустошить которые можно только при помощи специальных машин. «Эти проклятые машины постоянно ломаются», - возмутился один из сведущих в вопросе чиновников.

Более конкретно на наши вопросы ответил руководитель Таллиннского центра по переработке отходов Мартин Гасман, который признал, что определенные проблемы есть. «Точнее, с глубинными емкостями, в том числе, и в Нымме. Но проблемы эти не в работе Центра по переработке отходов, а в фирме, вывозящей мусор». По его словам, предприятие Baltic Waste Management обслуживает врытые в землю мусорные баки по всему городу.

«Основная беда заключается в том, что их машины ломаются. Например, две из трех машин, забирающих отходы из врытых емкостей, одновременно сломались, из-за этого и возникла ситуация, при которой дома утонули в мусоре», - объяснил Гасман.

При этом сегодня можно сообщить обнадеживающую для всех новость: по словам Гасмана, на данный момент одна из двух сломанных машин уже починена, а в ближайшие дни вернется в строй и третья. «Кроме того, с пятницы Таллиннский центр по переработке отходов отправит на маршрут и свою машину, которая будет опустошать врытые емкости для мусора, таким образом, проблема должна быть решена».

По словам наших источников, сегодня и вице-мэр столицы Арво Сарапуу, отвечающий за вывоз мусора в Таллинне, пообещал работникам районных управ, что к пятнице мусорный коллапс в Таллинне будет ликвидирован.