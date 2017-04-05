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Ирландская компания планирует открыть в Эстонии свою авиабазу

Уже ведутся поиски работников

BNS
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Самолет Cityjet. | ФОТО: Marina Lystseva/Marina Lystseva/TASS

Ирландская авиакомпания Cityjet планирует открыть в Эстонии свою авиабазу, которая займется обслуживанием полетов авиапредприятия SAS, пишет датский портал Borsen.

Из Таллиннского аэропорта Cityjet планирует оперировать полетами самолетов типа CRJ900 компании SAS за пределами Скандинавии. Cityjet в начале этого года приобрел также дочернюю фирму концерна SAS, датское авиапредприятие Cimber.

По данным портала Borsen, Cityjet сейчас ведет поиск кадров — капитанов и экипажей на самолеты CR900 в Таллинне.

Представитель Cityjet сказал в интервью порталу Check-In, что поскольку самолеты планируется держать в Таллинне, разумно нанять и местные экипажи.

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