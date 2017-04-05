Ирландская компания планирует открыть в Эстонии свою авиабазу

Из Таллиннского аэропорта Cityjet планирует оперировать полетами самолетов типа CRJ900 компании SAS за пределами Скандинавии. Cityjet в начале этого года приобрел также дочернюю фирму концерна SAS, датское авиапредприятие Cimber.

По данным портала Borsen, Cityjet сейчас ведет поиск кадров — капитанов и экипажей на самолеты CR900 в Таллинне.

Представитель Cityjet сказал в интервью порталу Check-In, что поскольку самолеты планируется держать в Таллинне, разумно нанять и местные экипажи.