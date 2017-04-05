Ирландская компания планирует открыть в Эстонии свою авиабазу
Уже ведутся поиски работников
5 апреля 2017 г., 14:39
Ирландская авиакомпания Cityjet планирует открыть в Эстонии свою авиабазу, которая займется обслуживанием полетов авиапредприятия SAS, пишет датский портал Borsen.
Из Таллиннского аэропорта Cityjet планирует оперировать полетами самолетов типа CRJ900 компании SAS за пределами Скандинавии. Cityjet в начале этого года приобрел также дочернюю фирму концерна SAS, датское авиапредприятие Cimber.
По данным портала Borsen, Cityjet сейчас ведет поиск кадров — капитанов и экипажей на самолеты CR900 в Таллинне.
Представитель Cityjet сказал в интервью порталу Check-In, что поскольку самолеты планируется держать в Таллинне, разумно нанять и местные экипажи.