Картина дня: эстонский киллер задержан в Ирландии, резиденция Медведева и цены на лимонады

Эстонский киллер задержан в Ирландии

Вчера вечером в пригороде Дублина в Ирландии задержали киллера-эстонца и двух его ирландских сообщников. В ирландской прессе за эстонцем закрепилось прозвище Мясник. По данным Postimees, речь идет о Имре Аракасе. Читать далее...

Дорожная полиция придумала способ ловить нарушителей

В течение этой недели все желающие с помощью специального приложения смогут нанести на карту места, в которых водители, превышая скорость, создают опасные ситуации на дорогах. Читать далее...

Зимняя сочинская резиденция Медведева

Разоблачающий коррупцию доклад российского оппозиционного политика Алексея Навального, посвященный руководителям страны высшего ранга, совершенно неожиданно оказался связан и с Эстонией. Читать далее...

Бум или не бум?

Растут цены и увеличивается количество новых проектов. Может быть, история повторяется, и мы стоим на пороге нового бума недвижимости. Читать далее...

У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности

Бывшая жена заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова лишилась драгоценностей на общую сумму 22,8 миллиона рублей (почти 380 000 евро). Читать далее...

Цены на прохладительные напитки могут резко вырасти

Министр финансов Свен Сестер предлагает ввести прогрессивный налог на сахар, содержащийся в прохладительных напитках. Ставка налога должна составить от 20 до 36 центов на литр. Читать далее...

Из аптек могут пропасть пять лекарств

В Эстонии наблюдаются перебои с поставками пяти лекарств. Из-за этого они могут отсутствовать в аптеках. Читать далее...