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Таллинн вошел в число пяти финалистов конкурса "Зеленая столица Европы"

BNS
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Кадриорг. Иллюстративное фото. | ФОТО: Stanislav Moshkov

Таллинн вошел в число пяти финалистов конкурса "Зеленая столица Европы" на 2019 год, победитель будет назван 2 июня в Эссене (Германия), который является зеленой столицей в этом году.

Другие финалисты конкурса — финский город Лахти, столица Норвегии Осло, бельгийский Гент и столица Португалии Лиссабон, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Финалисты должны убедить жюри, продемонстрировав ему, что они намерены улучшать и развивать городскую среду, а также способны быть примером для других и общаться с общественностью.

Общая цель инициативы — улучшить среду проживания в европейских городах, отметить и премировать начинания городов, направленные на улучшение окружающей среды и качества жизни. Титул присуждают городу, который улучшил городскую среду посредством различных действий.

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