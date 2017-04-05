Таллинн вошел в число пяти финалистов конкурса "Зеленая столица Европы"

Другие финалисты конкурса — финский город Лахти, столица Норвегии Осло, бельгийский Гент и столица Португалии Лиссабон, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Финалисты должны убедить жюри, продемонстрировав ему, что они намерены улучшать и развивать городскую среду, а также способны быть примером для других и общаться с общественностью.

Общая цель инициативы — улучшить среду проживания в европейских городах, отметить и премировать начинания городов, направленные на улучшение окружающей среды и качества жизни. Титул присуждают городу, который улучшил городскую среду посредством различных действий.