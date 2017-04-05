В пятницу изменится порядок пересечения границы Европейского Союза

По словам руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны Хелен Нейдер-Веэрме, ранее запросы в базы данных о гражданах Европейского Союза, членах их семей и рейсовых документах делались выборочно. "Например, при необходимости сотрудники пограничной охраны могли по базе данных проверить, не находится ли человек в розыске", – сказала Нейдер-Веэрме.

Согласно новым правилам, на шоссейных пограничных пунктах, а также в аэропортах и в Таллиннском порту будут проверять всех выезжающих из ЕС или въезжающих в ЕС людей через базы данных. По словам Нейдер-Веэрме такой контроль нужен прежде всего для того, чтобы на въезде в Европейский Союз или выезде из ЕС выявлять тех лиц, которые могут угрожать общественному порядку или внутренней безопасности.

„За последние годы ситуация с безопасностью в Европе изменилась, поэтому совместно с другими странами-членами ЕС необходимо делать больше и при проверке пересекающих границу людей. Наша цель – предупредить въезд с ЕС через Эстонию таких людей, цели пребывания в ЕС которых неясны, либо если они могут представлять опасность для других людей", – сказала Нейдер-Веэрме.

Департамент полиции и пограничной охраны просит жителей Эстонии и туристов выделить для пересечения границы больше времени и заверяет, что сотрудники департамента сделают все от себя возможное, чтобы для пассажиров и путешественников пересечение границы и в дальнейшем проходило быстро и удобно.