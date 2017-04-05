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При взрыве в метро в Петербурге погиб чемпион России по рукопашному бою

Sports.ee
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Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб при взрыве метро в Санкт-Петербурге. | ФОТО: vk.com

Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Sportfm.ru.

По словам коллеги спортсмена, он ехал на тренировку, но не добрался до места: «Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее».

Ранее во вторник был опубликован список пострадавших при взрыве. В него входят несколько неопознанных женщин, которые числятся под номерами.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:30 в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.

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