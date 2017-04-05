Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Литературный фестиваль HeadRead: 75 мероприятий и 112 писателей

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Эмблема фестиваля HeadRead. | ФОТО: архив фестиваля

Ровно через семь недель откроется литературный фестиваль HeadRead, пятидневная программа которого насчитывает 75 мероприятий, на которых выступят 112 писателей из Эстонии и разных стран мира.

В связи с сотой годовщиной Финляндии в рамках фестиваля состоится несколько тематических обсуждений с участием финских литераторов. Зарубежные писатели представляют почти всю Европу, а самый дальний гость приедет из Малайзии, сообщают организаторы.

На фестивале прозвучит и русская речь: это будут встречи с писателями и поэтами, лекции, экскурсии, театральные постановки, всего 13 мероприятий, которые пройдут на разных площадках.

К примеру, на фестивале выступит поэт и литературовед Сергей Завьялов из Швейцарии. Из Москвы приедут поэт Вера Павлова и прозаик Елизавета Александрова-Зорина. Кроме того, свои новые стихи на русском языке прочитает Ян Каплинский, краевед Йосеф Кац проведет литературные экскурсии в Старом городе, с лекцией об античной литературе "От Древней Греции до Достоевского" выступит Игорь Лысов, а Елена Скульская представит два спектакля студентов Театральной студии.

Большинство мероприятий на русском языке состоится в Русском театре, однако некоторые выступления пройдут также в зале Союза писателей и кафе Wabadus.

Литературный фестиваль HeadRead в этом году проводится в девятый раз, даты нынешнего праздника книги 24-28 мая.

Наверх