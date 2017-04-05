Литературный фестиваль HeadRead: 75 мероприятий и 112 писателей

В связи с сотой годовщиной Финляндии в рамках фестиваля состоится несколько тематических обсуждений с участием финских литераторов. Зарубежные писатели представляют почти всю Европу, а самый дальний гость приедет из Малайзии, сообщают организаторы.

На фестивале прозвучит и русская речь: это будут встречи с писателями и поэтами, лекции, экскурсии, театральные постановки, всего 13 мероприятий, которые пройдут на разных площадках.

К примеру, на фестивале выступит поэт и литературовед Сергей Завьялов из Швейцарии. Из Москвы приедут поэт Вера Павлова и прозаик Елизавета Александрова-Зорина. Кроме того, свои новые стихи на русском языке прочитает Ян Каплинский, краевед Йосеф Кац проведет литературные экскурсии в Старом городе, с лекцией об античной литературе "От Древней Греции до Достоевского" выступит Игорь Лысов, а Елена Скульская представит два спектакля студентов Театральной студии.

Большинство мероприятий на русском языке состоится в Русском театре, однако некоторые выступления пройдут также в зале Союза писателей и кафе Wabadus.

Литературный фестиваль HeadRead в этом году проводится в девятый раз, даты нынешнего праздника книги 24-28 мая.