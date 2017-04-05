Опрос: почти 80% учащихся нарвских школ не хотят возврата полного обучения на русском языке

В марте нынешнего года ученики 9-11 классов отвечали на вопрос о том, по какой системе они хотят учиться в гимназии, а вариантов ответа было два - предметное обучение ведется по системе 60/40, а в конце гимназии экзамен по эстонскому языку сдается на категорию В2, либо предметное обучение ведется только на русском языке, а выпускной экзамен надо сдать на категорию С1, пишет rus.err.ee.

Почти 79% из 812 опрошенных учеников выбрали нынешнюю систему 60/40, а 21% ответивших хотят вернуть преподавание всех предметов на русском языке.

Как отметил председатель городского собрания Нарвы Александр Ефимов, результат опроса его не удивил: "Я, честно говоря, так и предполагал, так как политики, СМИ, эксперты много обсуждали коалиционное соглашение об эксперименте в нескольких русских школах, однако полной ясности в этом вопросе нет до сих пор, как нет и законодательных изменений, поэтому мы решили спросить мнения непосредственно тех, кого изменения могут коснуться — учеников".

По мнению депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина, опрос был сфальсифицирован, а провели его представители местной центристской организации, чтобы противостоять политику, а также депутат отметил, что если у школьника спросить о том, хочет ли он учить географию на эстонском или русском языке, он ответит — на русском, но если если же ему сказать, что надо будет сдавать невероятно сложный экзамен на эстонский язык на категорию С1, конечно же, он откажется от такого варианта.