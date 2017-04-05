Вопрос читателя: почему отпуск учителя в русском детском саду короче, чем в эстонском?

«Я работаю учителем в детском саду уже 15 лет, уточню: в русском детском саду. Меня давно интересует вопрос о нашем отпуске, вернее - о его продолжительности. У учителей школ отпуск составляет 56 дней, а у учителей в детских садах - 42 дня!» - рассказала Валерия, которая не понимает, почему такая разница.

«Мы так же работаем с детьми, каникул у нас нет, к тому же нам увеличили количество контактных часов с детьми, и теперь на оформление документов совсем нет времени, поэтому часть работы приходится брать на дом», - перечисляет она, указывая на то, что справедливее было бы выделить работникам детских садов столько же дней отпуска, сколько и в школах.

Но особенно Валерию возмутило другое: просматривая объявления, она заметила предложение о работе в эстонском детском саду, где указывалось, что отпуск учителя составляет 56 дней.

«Получается, что в эстонских детских садах отпуск 56 дней? - спрашивает она. - Хотелось бы узнать, почему такая разница в отпусках, как это объясняет Министерство образования? Этот вопрос интересует не только меня, но и многих учителей детских садов».

Чтобы выяснить, действительно ли у учителей в детских садах с эстонским языком отпуск длиннее, мы обратились в Министерство образования. Как следует из ответа руководителя отдела по делам учителей Кристи Микивер, это не так, однако, в зависимости от некоторых факторов, продолжительность отпуска у учителей в разных детских садах действительно может различаться.

«Рабочее время работников сферы образования регулируется списком должностей, утвержденным постановлением правительства Эстонской Республики. В соответствии со списком, основной отпуск для работников сферы образования и науки составляет до 56 календарных дней, продолжительность отпуска при этом колеблется в зависимости от должности. В соответствии с постановлением, отпуск учителя дошкольного детского образовательного учреждения – 42 календарных дня. Для учителей, работающих в детских дошкольных учреждениях в группах с детьми с особыми потребностями, согласно постановлению, отпуск составляет 56 календарных дней. Основной отпуск в объеме 56 дней для работников дошкольных учреждений также возможен в случае договоренности с работодателем: Закон о трудовом договоре предоставляет возможность работнику и работодателю договариваться о более продолжительном основном отпуске», - пояснила Микивер.