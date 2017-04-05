Марк Галеотти: те, кто вещает о связи протестов и терактов, – циники высшей пробы

«Я не думаю, что есть какая-либо связь между петербургским терактом и нынешними протестами против коррупции, – сказал Галеотти порталу Rus.Postimees.ee. – Те, кто утверждают обратное, – политические циники высшей пробы.

Правительство может попытаться использовать теракт как предлог, чтобы запретить дальнейшие протесты ввиду “общественной безопасности”, или же просто сказать, что “сейчас не время” для раскола внутри общества.

Но, если говорить честно, все правительства и политики пытаются использовать любую ситуацию и обратить ее к своей выгоде. Всё это не говорит о том, что Кремль каким-либо образом причастен к теракту».