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Марк Галеотти: те, кто вещает о связи протестов и терактов, – циники высшей пробы

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Rus.Postimees.ee
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Петербургское метро после теракта. | ФОТО: Dmitri Lovetsky/AP

Все политики пытаются использовать любую ситуацию и обратить ее к своей выгоде, считает старший научный сотрудник пражского Института международных отношений, американский политолог и специалист по России Марк Галеотти.

«Я не думаю, что есть какая-либо связь между петербургским терактом и нынешними протестами против коррупции, – сказал Галеотти порталу Rus.Postimees.ee. – Те, кто утверждают обратное, – политические циники высшей пробы.

Правительство может попытаться использовать теракт как предлог, чтобы запретить дальнейшие протесты ввиду “общественной безопасности”, или же просто сказать, что “сейчас не время” для раскола внутри общества.

Но, если говорить честно, все правительства и политики пытаются использовать любую ситуацию и обратить ее к своей выгоде. Всё это не говорит о том, что Кремль каким-либо образом причастен к теракту».

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