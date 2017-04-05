Красный конверт: мошенничество или реальная возможность для жителей Эстонии выиграть 25 000 евро?

Десять дней назад стали приходить в почтовые ящики красные конверты. В них различные руководства, реклама и инструкции. Девять листов бумаги разного размера и толщины содержат руководства, как отвечать и заказывать книги. Все письма и бумаги именные, чтобы дать понять получателю, что знают, кто живет по этому адресу.

Заголовки в газетах предупреждают об активизировавшихся мошенниках и полиция предостерегает от заключения договоров. Департамент защиты прав потребителей сначала не может пролить свет на ситуацию, поскольку в начале марта, когда прибыл первый конверт, еще не знал с чем имеет дело.

Игра из Литвы

Отправитель красного конверта - RD Direct Estonia. В письме из красного конверта среди организаторов указывается также предприятие UAB IMP Baltic, но в правилах розыгрыша эта фирма больше не упоминается. Обе компании из Литвы и уже были знакомы Департаменту защиты прав потребителей. UAB IMP Baltic уже подкидывал работы департаменту, когда клиенты жаловались, что получают счета за посылки, которые им не посылали. RD Direct уже и ранее организовывал розыгрыши. Защитники прав потребителей проверили их и посчитали, что все законно.

«По предварительной оценке Департамента защиты прав потребителей, полученные от RD Direct конверты автоматически не влекут за собой каких-либо обязательств для потребителя, в том числе обязанности отправить письмо обратно», - сообщает специалист по коммуникации департамента Пилле Кальда. Решение об участие в игре принимает каждый получатель самостоятельно, но работники департамента советует сначала ознакомиться с правилами кампании, а уже потом давать свое согласие. Компания RD Direct Estonia, которая в письме значится как «Suur Auhinnamäng» («Большая Призовая игра»), зарегистрирована в коммерческом регистре, как занимающаяся лотерейным бизнесом фирма.

Это же компания организовывала такой розыгрыш и раньше. Победителями в большинстве случаев становились женщины пенсионного возраста, которые в видео на домашней страницы компании и в YouTube говорят, как они к своему большому удивлению в один момент узнали, что выиграли крупную сумму. Самый большой выигрыш был в размере 40 000 евро и его получила в феврале живущая в Пылвамаа женщина.

Представитель RD Direct Estonia Каринеэ Сейн говорит, что действовавшая под товарным знаком Readers Digest кампания Suurt Auhinnamäng была ранее организована один раз: «Это была пробная кампания. Сейчас мы начали новую кампанию, в ходе которой будет несколько победителей».

В прошлом году в результате промежуточного розыгрыша был назван первый победитель, который получил приз в 15 000 евро. В декабре был итоговый розыгрыш, в ходе которого были получены выигрыши в размере 15 000 и 40 000 евро.

Реклама книг

Но почему одно предприятие, скрываясь за другим, разыгрывает десятки тысяч евро? Из объяснений Каринеэ Сейн и мнения Департамента защиты прав потребителей выходит, что игра используется в качестве рекламной кампании предприятия. Просто необычный способ привлечь клиентов.

«Наша цель — побудить людей приобретать наши товары», - говорит Сейн. У них сейчас только один товар - рассказывающие о еде книги. Работающее сотню лет предприятие Reader’s Digest новичок на рынке Эстонии, только второй год.

В то же время предприятие заверяет, что для участия в розыгрыше не обязательно покупать книгу. Одна часть приза доступна для всех, кто пришлет назад материалы из красного конверта. Другая часть уже связана с конкретной покупкой.

Открыто фирма рассказала о трех победителях, которыми являются женщины пенсионного возраста из сельской местности. Интервью с двумя опубликована на странице предприятия. Из видео непонятно, заказывали ли книги победительницы или нет.

У получающих сейчас письмо, помимо сомнений насчет мошенничества, возникают вопросы, откуда организаторы взяли их адреса и данные. «Для этого у нас есть партнеры, которые используют свои базы данных, чтобы отправить письма нашей кампании. У нас нет никаких личных данных», - говорит Сейн, оставляя без ответа вопрос, кто их партнеры.