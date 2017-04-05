У Нарвского музея кончаются деньги на зарплаты и сменилось высшее руководство

Недоверие нарвских политиков к музею в старинной крепости оформилось в конце 2016 года - тогда на фоне верстки напряженного горбюджета ребром встал вопрос об эффективности использования выделяемых музею ежегодно 429 с лишним тысяч евро. В качестве временного решения выделили на 2017 год только 229 тысяч, а остальные 200 тысяч заложили в неприкосовенный бюджетный резерв. Однако и по сей день, когда один квартал уже миновал, вопрос недофинансирования не решен.

Директор Нарвского музея Андрес Тооде сказал во вторник, что сейчас учреждение справляется в денежном плане, но что будет в конце апреля - не ясно, надо будет искать какую-то помощь, чтобы не допустить настоящего финансового кризиса. "Но мы к этой неизвестности привыкли, потому что уже четыре месяца живем в таком режиме".

"У нас на вторую половину апреля средств нет", - признался директор музея.

Тооде возлагает все надежды на очередное заседание совета целевого учреждения "Нарвский музей", которое запланировано на 13 апреля. В совет входят по трое представителей от государства и города Нарва, как равных соучредителей.

Однако буквально сегодня Нарвская гоуправа сменила всех троих своих представителей в совете проблемного учреждения - оттуда вышли мэр Тармо Таммисте, вице-мэр Вячеслав Коновалов и член Нарвского горсобрания Антс Кутти. Их места заняли члены горсобрания Алексей Мяги и Илья Федоров, а с ними экс-директор Нарвского музея в его бытность муниципальным учреждением Эльдар Эфендиев.

Алексей Мяги выразил надежду, что смена представителей города как-то поможет вывести музей из финансового тупика, однако о выделении остальных 200 000 евро речь пока не заходит. "На первом же заседании совета целевого учреждения мы постараемся поставить в повестку дня вопрос о проверке деятельности Нарвского музея и о тратах денежных средств - насколько были они целесообразными, насколько правильными", - сказал Мяги.

Вопрос о внеочередной проверке Нарвского музея обсуждался в конце марта нарвскими политиками-центристами, которые решили выделить на такой аудит 5000 евро из городского бюджета. Узнав об этом, директор музея Тооде начал переживать о том, что на конкурс для поиска аудитора, а потом на сам аудит уйдет еще время, которого уже почти нет, как и денег. В неведении о своем будущем остаются около полусотни работников Нарвского музея.

Как ранее объяснял председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов, новая проверка должна будет рассмотреть не бухгалтерскую дисциплину в музее, а "разумность и целесообразность использования средств".

"Задача Нарвского музея - это развитие экспозиции, выставок, основной музейной деятельности, а вот за последнее время какого-то развития, обновления не было. Но в то же время за это время развивается (при музее) ресторан, который, судя по имеющейся у нас информации, очень много оттягивает на себя финансов, ресурсов. Вот насколько это целесообразно, насколько правильно?"

По мнению нового члена совета музея - Алексея Мяги, оперативность оказания финансовой поддержки музею будет зависеть, вероятно, от того, насколько его руководство, конкретно директор, будет готов сотрудничать с проверяющими и предоставлять требуемую информацию. "При первом ознакомлении с материалами музея у меня уже возникли вопросы. Например, кто утверждал штатное расписание, почему у некоторых работников такие высокие зарплаты", - Мяги утверждает, что далеко не все вопросы касаются пресловутого ресторана: "В некоторых отделах музея есть достаточно высоко оплачиваемые специалисты, а насколько они там нужны - неизвестно".

Мяги также рассказал, что участвовал в проверках деятельности Нарвского музея, когда тот был еще муниципальным казенным учреждением, и уже тогда возникали те же вопросы: "О расходах на поездки, на различные покупки, на участие в аукционах и так далее, и так далее".

По мнению Мяги, сейчас имеются предпосылки к постановке вопроса о смене руководства Нарвского музея. "Все зависит от результатов проверки", - заявил он.

