Очаровательная девятнадцатиметровая малышка в Париже

Но даже такие очень скромные по размеру квартирки не лишены утонченного парижского шарма и стиля. Только взгляните на эту малышку, размер которой каких-то 19 квадратных метров!

Фото: pufikhomes.com

Остальные фото стильной квартирки, оформленной французским дизайнером Марианн Эвенну, смотрите ЗДЕСЬ. Владеющие шведским языком смогут прочесть подробную статью ЗДЕСЬ. Правда, площадь этой же квартирки в шведском варианте уменьшилась на метр!