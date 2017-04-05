Очаровательная девятнадцатиметровая малышка в Париже
5 апреля 2017 г., 16:40
Париж — настолько желанный город, что многие готовы довольствоваться даже очень маленьким жилым пространством, лишь бы называть себя его обитателем, пишет Pufikhomes.com.
Но даже такие очень скромные по размеру квартирки не лишены утонченного парижского шарма и стиля. Только взгляните на эту малышку, размер которой каких-то 19 квадратных метров!
Фото: pufikhomes.com
Остальные фото стильной квартирки, оформленной французским дизайнером Марианн Эвенну, смотрите ЗДЕСЬ. Владеющие шведским языком смогут прочесть подробную статью ЗДЕСЬ. Правда, площадь этой же квартирки в шведском варианте уменьшилась на метр!