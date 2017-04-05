Михаил Захаров: силовики России расписались в неспособности защитить первое лицо

Россия, к сожалению, привыкла жить в состоянии более-менее постоянной террористической угрозы. Каждый раз повторяется один и тот же сценарий: первые несколько суток – истерика, потом ищут и находят виноватых, возлагают на них скорее моральную, чем реальную вину, а по прошествии недели-двух наступает успокоение: население забывает о том, что что-то такое было, и вспоминает об этом только в следующий раз. Только силовые органы ищут настоящих виновных и заказчиков, и даже находят – через год-полтора. Увы, мы видим теракты на протяжении последних двадцати лет с периодичностью раз в год, а в регионе Северного Кавказа – еще чаще.

Я не очень верю в последующее закручивание гаек просто потому, что сейчас у власти нет необходимости привязывать свои условно непопулярные решения с форс-мажорной ситуацией в Петербурге. Рейтинги достаточно велики, чтобы мотивировать такие решения терактами, ну а те решения, которые не будут популярными априори, власть, скорее всего, просто не будет проводить в жизнь.

И потом, есть некоторый люфт: ограничения в сфере безопасности еще можно оправдать терактами, а, например, подъем цен на коммунальные услуги – уже нет. Избиратель не поймет логики. Если отмена губернаторских выборов после терактов в Беслане еще была понятна, хотя все опросы показывали, что люди все-таки хотели губернаторов избирать, то повышение коммунальных расходов избирателю не понравится при любых объяснениях.

Что касается связи протестов и терактов – это тоже такая норма российского восприятия: всякий раз после любого теракта у части людей появляется версия о том, что теракт устроили власти. Скажем, после взрывов в московском метро в 2010 году Левада-Центр провел опрос, и выяснилось, что около восьми процентов опрошенных считают, что теракты устроили российский спецслужбы.

На фоне общественной истерики такие версии есть всегда, и продвигают их в том числе некоторые, назовем их так, прожектеры и фантазеры. Можно вспомнить знаменитую книгу господина Проханова, изданный, когда он еще числился у нас оппозиционным деятелем, – «Господин гексоген», – и известный фильм Бориса Березовского, который так и назывался, «ФСБ взрывает Россию». Примерно то же самое говорили после теракта в аэропорту «Домодедово» – якобы это разборки хозяйствующих субъектов с участием силовиков.

Я бы не стал на этой версии настаивать, потому что, как и любая конспирологическая версия, она грешит практически полной недоказуемостью. Все квазирациональные аргументы, которые приводятся в ее пользу, базируются ни на чем.

Больше того, тут есть очень просто контраргумент: силовики в данном случае расписываются в собственной неспособности защитить даже первое лицо государства. Ведь теракт в Петербурге в политико-символическом смысле был очень неприятен: он произошел, напомню, когда Путин находился в этом городе на форуме ОНФ. Больше того, там же находился и президент Белоруссии, с которым у Путина были переговоры.

То есть – на организацию терактов силовики не пошли бы из соображений собственной безопасности. Мало ли как повернется: вдруг президент решит снять с них стружку? Когда у вас полгорода зачищено и меры безопасности на каждом столбе, и посреди этого происходит теракт, как это называется? Очень просто: некомпетентность.