В Google обнаружили самый опасный вирус для Android

Тем не менее вчера на официальном сайте для Android-разработчиков появилась статья, в которой сказано, что специалисты по безопасности компаний Google и Lookout обнаружили один из самых сложных и целенаправленных мобильных вирусов, что им приходилось видеть.

Новый вирус получил название Chrysaor. Интересно, что он был разработан в качестве эксплойта для iOS под названием Pegasus и использовался для слежки за активистом за права человека из Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь же вирус был модифицирован под Android.

В версиях этого вируса для iOS и Android есть несколько существенных отличий. Например, версия для iOS была разработана под устройства с джейлбрейком и использовала в общей сложности три эксплойта нулевого дня. Apple исправила эти уязвимости еще в августе прошлого года, так что пользователям не о чем беспокоиться. На Android вирус работает немного иначе. Если он не может получить корневой доступ, то вместо этого он запрашивает разрешения у случайных пользователей, которые в итоге позволяют ему украсть личные данные. Кроме того, вредоносное код запрограммирован на деинсталляцию в случае, если он может быть обнаружен. Это значит, что владелец смартфона даже не узнает, что его взломали.

После установки на устройство вредоносное приложение позволяет злоумышленникам отслеживать звонки, переписку, электронную почту, пароли, которые пользователь вводит, и даже получить доступ к камере. К счастью, ни одно приложение в Google Play не содержит вируса Chrysaor. Более того, из 1,4 миллиарда активных Android-устройств по всему миру сотрудники Google зафиксировали менее 30 случаев заражения, и большинство приходится на Израиль.

Google уже связалась со всеми пользователями, чьи устройства, по мнению компании, могли быть инфицированы этим вирусом.