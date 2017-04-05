Директор нарвского детсада "Красная шапочка" подозревается в подделке документов

На данный момент дело находится в досудебном производстве, сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова порталу rus.err.ee.

В конце декабря прокуратура начала следствие о возможной подделке подписей педагогов детского сада "Красная шапочка".

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что ноябре 2016 года состоялась учебная поездка 11 работников детского сада "Красная шапочка" на "Полярную мызу" в Кукрузе, но не все учителя из составленного заранее списка смогли принять участие в поездке, поэтому их заменили коллеги, однако получившие впоследствии сертификаты об обучении педагоги, которые не ездили на учебу, заподозрили, что их подписи были подделаны и обратились в прокуратуру.

Директор детского сада Татьяна Корелина отмечала, что изменить составленный заранее список участников оказалось невозможно, а регистрационные листы на месте были уже заполнены, но подписи были поставлены по той причичине, что сотрудникам сообщили, что это формальность.