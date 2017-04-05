Школьникам станет проще устроиться на работу

«Трудоустройству молодежи препятствует устаревшая и слишком сложная бюрократия. Ситуация будет исправлена уже этим летом: упроститься жизнь не только школьников, но и работодателей. Смягчение временных ограничений также будут способствовать приему на работу молодежи», - прокомментировала поправки вице-председатель фракции социал-демократов Хельо Пикхоф. «Важно почеркнуть, что новые правила ни в коем случае не нарушат защиту прав детей и безопасность труда».

Закон различает работу в учебное время и работу на каникулах. На каникулах несовершеннолетние смогут работать больше, чем сейчас: те, кому от 13 лет, смогут работать до 7 часов в день и до 35 часов в неделю. Пока еще действующий порядок позволяет им работать до 4 часов в день и до 20 часов в неделю. Несовершеннолетним, которые обязаны ходить в школу (то есть до 9 класса), по-прежнему будет запрещено работать больше половины своих каникул.

По словам Пикхоф, существенно упростится и оформление молодых на работу: «Работодатель должен будет занести несовершеннолетнего в регистр работников за 10 дней до его первого рабочего дня. Среди прочего необходимо будет внести и информацию о согласии родителя». Таким образом впредь работодателям не нужно будет предоставлять документы трудовой инспекции.

«Здорово, что у нас есть работодатели, у которых есть возможность предложить работу и молодым. Самое важное то, что рабочий опыт, приобретенный в школьном возрасте, формирует у молодых привычку работать. Молодежь с ранних лет начинает понимать, что деньги с неба не падают», - отметила Пикхоф.