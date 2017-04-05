Мошенники из Эстонии выманили у австралийских предпринимателей тысячи долларов

Продавцы досок для серфинга Тим Бебан и Эндрю Мигер утверждают, что стали жертвами эстонской мошенницы, известной им под именем Клаара Коду.

По словам Мигера, все началось с банковского оповещения о том, что часть товара в их интернет-магазине куплена с украденных кредитных карт. Днем позже пришло еще одно оповещение, затем еще одно через неделю. Всего с украденных кредитных карт было оплачено товара на 7500 долларов.

Предприниматели обнаружили, что купленную у них продукцию перепродают в интернете лишь когда сумма ущерба достигла 17 000 долларов.

Преступники использовали украденные кредитные карты, чтобы заплатить за товары онлайн.

Когда мошенничество было обнаружено, банки связались с владельцами компаний по продаже досок для серфинга и отменили платеж.

Деньги были возвращены владельцам кредитных карт, а бизнесмены лишились своих товаров.

«Мы обратились в австралийскую службу, занимающуюся расследованием киберпреступлений, и в местную полицию, но никто ничего не мог сделать», - сказал Мигер.

Не имея другого выбора, бизнесмены притворились покупателями, желающими приобрести одну из собственных досок для серфинга, которые перепродавали мошенники. Так бизнесмены вышли на продавцов и выяснили их адрес в Сиднее.

«Мы вошли в дом, где они находились, не зная, с кем мы там встретимся и что у них будет с собой», - вспоминает Мигер.

Преступниками оказалась группа молодых эстонцев, которые мирно спали после попойки. Их главарем была Клаара Коду, которая категорически отрицала любую причастность к мошенничеству, но случайно обмолвилась, что перепродает товары.

«Она была явно шокирована оттого, что ее поймали на горячем. Наши товары лежали прямо у нас перед глазами», - рассказал Мигер.

На записи их спора, которую предприниматели сделали на мобильный телефон, слышно, как Коду говорит: «Кто-то просто отправил эти доски ко мне по более дешевой цене. Я всего лишь их продаю. Я просто зарабатываю деньги».

Клаара утверждала, что она получает 30 процентов прибыли, и даже продемонстрировала данные на ее телефоне, подтверждающие, что она – лишь звено в большой мошеннической цепи.

«Можно подумать, что молодые туристы решили слегка сжульничать, но в действительности речь может идти о сотнях тысячах долларов. Это уже не маленькое преступление», - говорит Бебан.

Предприниматели предоставили собранные ими доказательства в полицию, но пока никого не посадили за мошенничество.

В Австралийском департаменте иммиграции подтвердили, что в курсе этого дела и полиция о нем проинформирована.