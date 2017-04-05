Предстоящей ночью пользователей интернет-банка Swedbank ожидает неприятный сюрприз

В ходе работ будут установлены новые функции интернет-банка, сообщил Swedbank.

В связи с внесением изменений с 27 марта члены правления предприятия, обладающие эксклюзивным правом, могут устанавливать права и ограничения бизнес-пользователей интернет-банка автоматически, без заключения для этого отдельного договора.

Swedbank также создает возможность заказывать в интернет-банке дополнительную карту к кредитной карточке. К каждой кредитной карте можно заказать до двух дополнительных карточек. Дополнительная карточка и основная карта имеют единую компенсацию и сумму лимита, однако в случае, если этого желает клиент, владелец карты может установить для дополнительной карты дополнительные ограничения.

Кроме того, с 17 апреля банк предоставит своим частным клиентам возможность заключать в интернет-банке договоры на страхование выплаты кредитов.

Банк приносит извинения за возможные неудобства в ночь на четверг.