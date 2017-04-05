В этом сезоне в Эстонии от гриппа скончалось более 40 человек

73% госпитализированных были взрослыми и пожилыми людьми, а их лечение в среднем длилось 13,8 дней, пишет rus.err.ee.

"Если сравнить с предыдущими сезонами гриппа, то число нуждавшихся в госпитализации в этот раз превысило показатели всех предыдущих сезонов", – сказала специалист по гриппу Департамента здоровья Ольга Садикова.

В прошлом сезоне, когда преобладающим вирусом гриппа был A(H1N1)pdm09, было больше тяжелых случаев среди детей, которые составили почти половину от всех госпитализированных, а в этом циркулировал вирус A(H3N2), который вызвал много тяжелых случаев заболевания среди пожилых людей.

Если в предыдущие годы смертность из-за осложнений после гриппа в Эстонии была на уровне 20-22, то в этом году от гриппа скончались 43 человека в возрасте от 7 месяцев до 95 лет. Медианный возраст скончавшихся пациентов – 79,5 лет.