Экран Samsung Galaxy S8 признан лучшим на рынке смартфонов по версии DisplayMate

Главным тому доказательством является высокая оценка специалистов авторитетного ресурса DisplayMate, которые признали новые дисплеи Samsung лучшими на рынке среди всех смартфонов. Напомним, что почетное звание от DisplayMate компании также удалось заполучить и в прошлом году, пишет 4pda.ru.

По результатам лабораторных исследований DisplayMate, экран Samsung Galaxy S8 признан лучшим по следующим показателям:

охват цветового пространства: 113%-й охват DCI-P3 и 142%-й охват sRGB/Rec. 709;

пиковая яркость - 1020 кд/м²;

коэффициент отражения - 4,5%.

Специалисты Display Mate высоко оценили контрастность, цветопередачу, показатели насыщенности и глубины оттенков изображения, а также многоэкранный режим и технологии AMOLED Cinema и AMOLED Photo.

С подробным отчётом о дисплее Samsung Galaxy S8 от DisplayMate можно ознакомиться на официальном сайте ресурса.