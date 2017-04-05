Опознаны все погибшие в результате теракта в петербургском метро

"К настоящему моменту удалось установить личности всех 13 погибших. Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана и сегодня также проведены опознания Юлии Красиковой и Дмитрия Мазанова", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, подтверждена итогами экспертизы ДНК.

"В ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его опознания. Следствие тщательно изучает его связи и круг общения", - сказала Петренко.

Как сообщалось, в результате взрыва самодельной бомбы 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек (13 пассажиров и один террорист), более 50 получили ранения. СКР расследует уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ (терроризм). Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.