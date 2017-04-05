Посла Финляндии обеспокоила передача «Poro TV» на Таллиннском ТВ

Финский посол в Эстонии Кирсти Наринен в конце марта на встрече с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом подняла вопрос транслировавшейся на Таллиннском телевидении передачи «Poro TV», поскольку ее обеспокоило, что у гостей передачи иное толкование официальной финской истории, пишет Postimees.
Таави Аас и Кирсти Наринен говорили о «Poro TV» («Олень ТВ») 28 марта, когда делегация горуправы посетила Финское посольство. Среди прочих тем, посол Финляндии затронула «Poro TV», который был в эфире Таллиннского ТВ.
Кирсти Наринен сказала финской газете Iltalehti, что у нее нет планов как-либо вмешиваться в содержание передачи и ее цель была просто спросить мнение таллиннского и.о. мэра.
Среди гостей передачи «Poro TV», например, финский журналист Леэна Хиетанен, которая уже десяток лет назад отличалась прокремлевскими взглядами.
Руководитель по связям с общественностью Таллинна Айн Саарна сказал Postimees, что вице-мэр и председатель совета Таллиннского ТВ Калле Кландорф оповестил об этом руководство канала. В то же время речь идет об обычной передачи информации — горуправа не вмешивается в программы и работу ТТВ.