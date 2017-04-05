Посла Финляндии обеспокоила передача «Poro TV» на Таллиннском ТВ

Таави Аас и Кирсти Наринен говорили о «Poro TV» («Олень ТВ») 28 марта, когда делегация горуправы посетила Финское посольство. Среди прочих тем, посол Финляндии затронула «Poro TV», который был в эфире Таллиннского ТВ.

Кирсти Наринен сказала финской газете Iltalehti, что у нее нет планов как-либо вмешиваться в содержание передачи и ее цель была просто спросить мнение таллиннского и.о. мэра.

Среди гостей передачи «Poro TV», например, финский журналист Леэна Хиетанен, которая уже десяток лет назад отличалась прокремлевскими взглядами.

Руководитель по связям с общественностью Таллинна Айн Саарна сказал Postimees, что вице-мэр и председатель совета Таллиннского ТВ Калле Кландорф оповестил об этом руководство канала. В то же время речь идет об обычной передачи информации — горуправа не вмешивается в программы и работу ТТВ.