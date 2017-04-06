Что разумнее да и выгоднее: купить дом или построить его?

Среди предложений на рынке недвиимости новых домов мало, а те, что уже были в пользовании, не всегда могут похвастаться адекватной ценой. Так что выбрать дом сейчас очень непросто, пишет портал Kodu.

Большая часть выставленных на продажу домов построена более десяти лет назад, поэтому требуют освежающего ремонта и модернизации: нужно обновить интерьер, фасад и террасы, говорит маклер бюро недвижимости Uus Maa Райт Райдметс. Иногда приходится менять и отопительную систему: десять лет назад тепловые насосы или солнечные батареи были не так распостранены, как сегодня.

В любом случае покупатель должен сделать расчеты: какова будет разница между покупкой участка и самостоятельным строительством или покупкой уже использованного дома. Приведем один пример.

Семья хочет переехать в район Какумяэ-Пикалийва

Допустим, участок стоит 100 000 евро (примерная цена участка в Хааберсти размером около 1 200 м2), на котором строится отличный дом под ключ площадью 140м2. При цене квадратного метра 1200 евро дом будет стоить 268 000 евро. Столько же стоит выставленный на портале недвижимости построенный десять лет назад парный дом. Отдельный частный дом обойдется примерно в 300 000 евро.

И в том, и в другом случае имеются плюсы и минусы, поэтому советуем хорошо подумать, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного варианта.

Новый дом

+ Новый дом, гарантия;

+ можно выбрать подходящий именно для вашей семьи проект, планировку, архитектурный стиль, тип отопления и т.д.;

+ возможность самому следить за процессом и выбрать достойных строителей;

+ современные материалы и система отопления;

– строительство продолжается 6-9 месяцев (если строится модульный дом, то меньше);

– на участке необходимо провести озеленительные работы;

– сложно найти источник финансирования, так как банки в последнее время неохотно дают кредиты под залог земельных участков.

Дом, в котором уже жили

+ Можно сразу переехать (после санитарного ремонта);

+ уже при осмотре дома можно составить представление о том, как в нем жить (внешний вид, планировка, озеленение);

+ проще найти финансирование;

– см. плюсы нового дома.

Советы для правильного выбора земельного участка: