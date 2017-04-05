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Мать троих детей умерла после участия в полумарафоне

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix / Josep M Suria

Сейчас ведется расследование причин смерти 36-летней женщины, которая в воскресенье умерла после участия в полумарафоне Скрантона.

Медики пытались реанимировать Линдси Доэрти, но когда женщину доставили в больницу, была зафиксирована смерть, пишет Postimees со ссылкой на Fox News. Планируется вскрытие.

Мать троих детей участвовала в марафоне и в прошлом году. По словам друзей, женщина начала бегать несколько лет назад и тренировалась для подготовки к полумарафону.

В полумарафоне принимали участие более 2000 бегунов из 26 различных штатов США.

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