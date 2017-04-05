Мать троих детей умерла после участия в полумарафоне

Медики пытались реанимировать Линдси Доэрти, но когда женщину доставили в больницу, была зафиксирована смерть, пишет Postimees со ссылкой на Fox News. Планируется вскрытие.

Мать троих детей участвовала в марафоне и в прошлом году. По словам друзей, женщина начала бегать несколько лет назад и тренировалась для подготовки к полумарафону.

В полумарафоне принимали участие более 2000 бегунов из 26 различных штатов США.