Мать троих детей умерла после участия в полумарафоне
5 апреля 2017 г., 20:11
Сейчас ведется расследование причин смерти 36-летней женщины, которая в воскресенье умерла после участия в полумарафоне Скрантона.
Медики пытались реанимировать Линдси Доэрти, но когда женщину доставили в больницу, была зафиксирована смерть, пишет Postimees со ссылкой на Fox News. Планируется вскрытие.
Мать троих детей участвовала в марафоне и в прошлом году. По словам друзей, женщина начала бегать несколько лет назад и тренировалась для подготовки к полумарафону.
В полумарафоне принимали участие более 2000 бегунов из 26 различных штатов США.