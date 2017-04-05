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Эстония выделит 1,3 млн евро на гуманитарную помощь Сирии

BNS
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Евро. | ФОТО: Reuters / Scanpix

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил в среду на проходившей в Брюсселе конференции по проблемам будущего Сирии и региона, что Эстония выделит кризисному региону дополнительной гуманитарной помощи на 1,3 млн евро.

Министр иностранных дел Эстонии отметил, что политическое решение гражданской войны в Сирии имеет первостепенное значение, и подтвердил, что Эстония продолждит оказание помощи.

"Уже более шести лет мы являемся свидетелями гражданской войны в Сирии, пришло время прекратить систематические нарушения прав человека и международного права и сопровождающего это насилия,- сказал Миксер. - Вчерашнее сообщение о применении химического оружия в Сирии еще раз подчеркивает необходимость положит предел гражданской войне и призвать к ответу военных преступников".

По словам Миксера, важно обдумать и политическую поддержку Сирии на переходной фазе к поддержке постконфликтного периода в Сирии.

"Режим Асада провалил не только задачу защиты своего населения — что должно быть первостепенной задачей любого правительства - но он сам систематически совершал страшные преступления против своего народа. Поэтому положение гражданского населения Сирии и военных беженцев должно быть постоянно под усиленным вниманием международного сообщества»,- сказал Миксер.

В 2018-2019 годах Эстония для смягчения положения сирийских беженцев выделит на гуманитарную помощь 1,3 млн евро, ранее Эстония предоставила такого вида помощи на 6,8 млн евро.

Соучредителями конференции выступили ЕС, Германия, Кувейт, Норвегия, Катар, Великобритания и ООН. В конференции на уровне министров приняли участие в общей сложности представители 70 государств, международных организаций и и гражданских обществ.

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