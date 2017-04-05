Разрушенная сказка беженцев: как живут соискатели убежища в Эстонии?

Хала взволнованно смотрит на Ану, которая в разговоре по телефону переходит на английский язык. Когда она завершает разговор, объясняет, что это прибывший в Эстонию в сентябре беженец- отец семейства, который живет отдельно, и он не забрал детей из детского сада. Хотя официально у городских чиновников было договорено, что мужчина в этот день заберет к себе своих троих детей, в телефонном разговоре он говорит, что до сих пор действующие договоренности прекращены и он больше не обязан брать к себе детей.

В глазах Халы отчаяние: как так? «Как он может так поступать?», - спрашивает она на английском языке. Она быстро надевает обувь и куртку. Хала раздосадована из-за бывшего мужа и образа перед глазами, как ее дети последними в детском саду ждут, пока их кто-то заберет.

Знакомая ситуация? Если в этой ситуации не было бы опорного лица, похожую картину можно наблюдать во многих эстонских семьях, когда родители разводятся и не могут наладить отношения. А дети оказываются между двух огней.

Хала и ее муж вместе с детьми после долгого путешествия из иракского Мосула через Грецию в сентябре прибыли в Эстонию. В Хаапсалу они стали третьей семьей беженцев. Две первые уже ждали их, помогли занести вещи в квартиру.

Это было время, когда у семей беженцев в Хаапсалу и помогающего им недоходного объединения Pagula дела пошли в гору. У одной семьи родился четвертый ребенок. Все малыши пошли в один детский сад, а воспитатели привыкли к кареглазым и темноволосым детям, говорящим на арабском языке.

Большую помощь оказывал также живущий в Хаапсалу и женатый на эстонке египтянин, который помогал переводить.

В сентябре вместе с прибывшей третьей семьей из Греции пришло письмо, что в семье существуют проблемы. Отношения женщины и мужчины такие тяжелые, что MTÜ Pagula нашла другую квартиру, в которой мужчина стал жить отдельно. В начале этого года горуправа Хаапсалу в присутствии Союза защиты детей договорились с родителям о порядке общения с детьми. Каждый четверг отец должен был забирать детей из детского сада к себе. К таким соглашениям прибегают в случае развода и на родине беженцев. Опорное лицо Ану говорит, что до сих пор соглашение выполнялось. Речь о прекращении договора, на которое мужчина ссылался в этот четверг в телефонном разговоре, - последствие ссоры между отвечающей за беженцев в Хаапсалу организацией и ведомствами.

Семейные драмы

К сожалению, не ограничиваются семейные драмы беженцев только одной семьей. Напряженные отношения и у первой семьи, которая прибыла весной. Прежде всего, горуправа Хаапсалу сообщила, что больше Хаапсалу некоторое время не будет принимать семьи беженцев — не справляются с теми, которые уже есть. Заявление стало полной неожиданностью, поскольку до этого Хаапсалу и MTÜ Pagula были на передовой в вопросах деятельности с беженцами.