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Фото: самый дорогой дом на Сааремаа

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.kv.ee

Добро пожаловать на большой земельный участок на берегу моря, где находятся старинные строения. Хутор на Сааремаа -просто мечта!

Комплекс деревенских зданий находится в деревне Кырквере на земельном участке площадью 41 100 м2. В его составе амбар, сауна, погреб, сарай и большая жилая рига постройки 1912 года. Все строения в 2005 году полностью реновированы - от фундамента до крыши.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Из большого двора открывается вид на остров Муху.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

На первом этаже жилого дома находятся две гостиные, две спальни, сауна и ванные комнаты. На втором этаже - спальня с душевой, холл и комната для проведения свободного времени.

Фото: kv.ee

В доме акустическая система, соединенная с музыкальным центром, а также система вентиляции, которая летом охлаждает здание, а зимой нагревает.

Фото: kv.ee

Каменные стены и деревянные детали придают дому оригинальный колорит.

Фото: kv.ee

Больше информации о хуторе находится на странице KV.EE!

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