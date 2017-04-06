Фото: самый дорогой дом на Сааремаа

Комплекс деревенских зданий находится в деревне Кырквере на земельном участке площадью 41 100 м2. В его составе амбар, сауна, погреб, сарай и большая жилая рига постройки 1912 года. Все строения в 2005 году полностью реновированы - от фундамента до крыши.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

Из большого двора открывается вид на остров Муху.

Фото: kv.ee

Фото: kv.ee

На первом этаже жилого дома находятся две гостиные, две спальни, сауна и ванные комнаты. На втором этаже - спальня с душевой, холл и комната для проведения свободного времени.

Фото: kv.ee

В доме акустическая система, соединенная с музыкальным центром, а также система вентиляции, которая летом охлаждает здание, а зимой нагревает.

Фото: kv.ee

Каменные стены и деревянные детали придают дому оригинальный колорит.

Фото: kv.ee

Больше информации о хуторе находится на странице KV.EE!