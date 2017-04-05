«Очевидец»: невиновный житель Эстонии сидит в тюрьме уже 19 лет?

«Если бы я это сделал, я бы не жаловался на пустом месте», - заявляет о своей невиновности Анатолий Николаев, один из самых противоречивых заключенных в Эстонии.

Рожденный в Кивиыли Николаев в конце 1990-х годов был безработным и его компания не была образцовой. Его спутница жизни занималась торговлей самогона и наркотиков, но Николаев заверяет, что он не имел никакого отношения к этому бизнесу. Пара рассталась. В один весенний вечер Николаев с сыном, у которого было воспаление уха, сидел дома. За дверью появился мужчина, который позвал его посмотреть, что произошло с его бывшей сожительницей на съемной квартире.

«Мне стало плохо, я увидел это, все было в крови», - вспоминает Николаев.

В квартире бывшей спутницы жизни Николаева были четыре трупа — один мужчина и три женщины. Это было первое убийство четырех человек в Эстонии. У всех были пулевые ранения.

Вероятно у наркогруппировки, в которую входила бывшая жена Николаева, произошел конфликт с конкурентами.

Николаева задержали и он дал признательные показания, от которых позже отказался. Почему он дал изначально сознался в преступлении, которое не совершал? По словам мужчины, ему дали понять, что его семье грозит опасность: «Я поступил глупо, но с другой стороны я защищал своих детей».

Хотя подозреваемый отказался от ранее данных признательных показаний, позже они сыграли решающую роль — дело ушло в Госсуд, а в 2000 году приговор вступил в силу и Николаев был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Следует отметить тот факт, что падчерица Николаева, то есть дочь убитой женщины, платила за его адвоката.

Судебный юрист и бывший журналист Янар Филиппов искал оставшихся в живых участников этого события. Среди других он нашел человека, который обнаружил трупы и позвал на место Николаева. Спустя годы мужчина рассказал, как полиция воздействовала на него, применяя электрошокер.

Адвокат Анти Аасмаа в связи со случаем Николаева рассказывает, как президент дает помилование. «В судебном производстве так, что суд руководствуется законом, прокурор обвиняет, адвокат защищает, а к президенту обращаются за помилованием только представители суда и прокуратура».

63-летний Анатолий Николаев благодарит тех, кто борется за него, но он не верит, что государство его освободит. 20 апреля исполнится 19 лет с тех пор, как Николаев отбывает наказание в тюрьме. Если президент помилует его, это не означает, что с него снимают вину или он получит компенсацию, его только освободят от дальнейшего отбывания наказания.