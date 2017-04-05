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Будет ли McDonald’s предлагать «опасный» бургер в Эстонии?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SCOTT OLSON/AFP

На прошлой неделе McDonald's сообщил о планах использовать для приготовления бургеров Quarter Pounder свежее мясо, а не замороженное. Несколько десятков предпринимателей предупредили McDonald’s, что свежее мясо замедлит обслуживание и повысит опасность заражений.

Первоначально использовать свежее мясо для приготовления бургеров планируется только в США. Генеральный директор McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневски говорит, что бургеры Quater Pounder (в Эстонии они называются McRoyal — прим.ред.) будут в продаже во всех McDonald’s в США к середине 2018 года.

Яневски рассказывает, что котлету для бургера Quarter Pounter будут готовить непосредственно после заказа посетителя на гриле: «Ждем в Эстонии с интересом информации об опыте в США. Пока наши посетители могут быть уверены, что в наших эстонских ресторанах предлагают говядину высшего сорта — это неизменно».

Многие критики высказали опасение, что McDonald’s может столкнуться с эпидемией кишечной палочки, поскольку свежее мясо нельзя долго хранить.

По словам Яневски, никакой опасности нет: «Свежая котлета из говядины подается прямо с гриля, что означает иной процесс приготовления от обычного».

По словам представителя Hesburger Иевы Салмела, у них нет в планах вносить подобные изменения в меню.

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