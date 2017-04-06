Райво Варе: новая политическая игра восточного соседа?

Теракт в Петербурге, унесший невинные жизни, создал ряд спекуляций, которые абсолютно непонятны с позиции создаваемой для общественности картины и исторической памяти, пишет наблюдатель Райво Варе.
Недавняя трагедия в соседней для нас стране, в так называемой северной столице – в Петербурге, когда в метро был организован террористический акт, шокировала как Россию, так и весь остальной мир. Погибли невинные люди, началась охота за виновными, соболезнования и политические заявления потекли рекой со всех сторон и со всех уровней. А многочисленные гипотезы в СМИ и социальных сетях посыпались, как из рога изобилия.
В российских СМИ тут же в работу была запущена традиционная спекуляция о вине внешнего врага. Обвиняли украинские спецслужбы и, конечно же, исламских террористов, прежде всего, DAESH (Исламское Государство Ирака и аш-Шама (Сирии) – термин, который представители ИГИЛ считают оскорбительным для себя). На подконтрольных правительству каналах тут же прозвучали обвинения в адрес сил, связанных с волной проходящих в России протестов.
Это в свою очередь подтолкнуло к возникновению идеи в соцсетях, как в России, так и за ее пределами: а не является ли все это повторением одного и того же сюжета? Более того, в это же самое время в нужном месте был и Он Сам, проводя непростые переговоры со своим белорусским коллегой, результаты которых случайно остались скрытыми. Тому в свою очередь было, что сказать о взрыве в минском метро, который прогремел несколько лет назад.
Однако прямой мишенью президент России все же не стал. Удобно быстро лидер появился, чтобы выразить соболезнования, используя хорошо подготовленный текст. Технически подозрительно быстро в СМИ появились и фотографии возможных террористов, причем, явно исламистского вида.
Теперь следственные органы уже сообщили, что главный подозреваемый это - киргиз-радикал, который уже шесть лет проживал в России и радикализировался за месяц, когда в феврале этого года побывал в гостях у себя дома.
Кому выгодно?
Что же подозрительного в этой картине? Речь ведь идет о неожиданном жестоком нападении исламистского террориста… Тут в игру вступает старая политическая максима о реальной причине сложной ситуации: «Ищи, кому выгодно». А также историческая память, которая заставляет искать связи с предшествовавшими событиями. Эти факты вместе дают возможность увидеть и параллели или аналогии. Это не означает, что в результате появится автоматическая убежденность, но спекуляций эти факторы только прибавят, как скорострельные политически заряженные журналистские пушки.
Итак, что же эти два фактора говорят о кровавом теракте, раз приводят к идее о возможности повторения какой-то картины? На чем основан ход мыслей, которые звучат против весьма неприятных спекулятивных выводов?
Было бы это выгодно спецслужбам Украины, Белоруссии или другого зарубежного государства и сделал ли это кто-то из них? Ну, не кажется… Было бы это выгодно Daesh? Безусловно. Но характерны ли для них это время, место и способ? Способ и место – конечно. И действительно при таком быстром цикле действий? Возможно. А время? Это и есть главная ниточка, ведущая к другим подозрениями, которые тоже прозвучали.
Историческая память именно в этом пункте проводит параллель с другими аналогичными событиями в истории соседнего государства. Хотя такие связи вызывают ужас и трудно поверить, что кто-то во имя каких-то политических целей был бы готов причинить такие страдания своему же народу.
Вспомним, как взорванные ранней весной 1999 года дома дали casus belli для начала второй Чеченской войны, что в свою очередь вознесло на невероятные высоты популярность в тот момент практически неизвестного премьер-министра и назначенного приемника президента Владимира Путина. Террористическая атака с большим количеством жертв в московском театре на Дурбровке во время мюзикла «Норд-Ост» в октябре 2002 году позволила – после дискредитации руководителей оказавших сопротивление чеченцев – совершить столь же кровавую атаку на школу в Беслане в сентябре 2004 года и довести до конца строительство вертикали власти Путина. Более поздние теракты в Москве и Волгограде принесли с собой новые, значительно расширившие полномочия государственным органам регуляции.
В последующие полтора года был принят ряд законов, которые дали еще больше прав правоохранительным органам и органам юстиции в воспрепятствовании гражданским протестным волеизявлениям и для слежки за ними электронными и иными средствами.
Одним словом, каждый раз, когда происходил теракт, имевший широкий резонанс, происходило какое-то так называемое закручивание гаек. И играли тут на естественных эмоциональных реакциях народа.
Умирающий эффект Крыма
Каково же положение сейчас? Видны ли какие-то процессы, которые могли бы указывать на аналогию с описанной картиной? Да, в проправительственных кругах уже раздались вопли о том, что петербургская трагедия явно доказывает то, что очень противоречивые и нарушающие приватную сферу так называемый пакет законов Яровой и облегчающие слежку за другими людьми при помощи технических средств регуляции, крайне необходимы.
Также и то, что нужно еще больше «усилить» нужные государству полномочия для борьбы с терроризмом. Тут как раз и просматривается известная нам картина, или, по крайней мере, желание использовать создавшуюся ситуацию. Но это не единственный возможный мотив. Речь идет и об использовании связи причины, а не о попытке понять время случившегося. Именно в этом может быть зерно.
Приближаются президентские выборы. В связи с нынешними выборами российские источники указывают на то, что хотя технически большая половина голосов у Путина в кармане, перед соответствующими органами поставлена задача довести процент поддержки до неопровержимого большинства, предположительно, до уровня 85 процентов. Все это для того, чтобы получить для власти достаточно сильный и дозволяющий все мандат. Почему - это не тема сегодняшнего анализа.
Это народ может дать только на волне эмоций, а не при рациональной поддержке, и в последний раз такое мог сделать только Крым. В ситуации, когда экономическое положение страны не самое лучшее – и исправить его в ближайшее время никаким образом не получится – эффект Крыма начал терять свое влияние. Кроме того, на голову власти свалилась весенняя волна протестов, как в виде дальнобойщиков, организующих забастовки, так и в виде запущенных в соцсетях народных «гуляний», не говоря уже об организованных Навальным акцях протеста против коррупции, поводом для которых стало расследование о скрытом имуществе ближайшего соратника и лоялиста, нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева.
Маленькая победоносная война?
Кроме этого нужно привести в пример и тот факт, что президент Путин как-то неожиданно сравнил прошедшие акции протеста с цветными революциями и Арабской весной, и это указывает на необходимость предстоящих новых закручиваний гаек.
Популярности на выборах это, конечно, не добавит. Поэтому нужен какой-то новый эмоциональный допинг, который неожиданно и, затмив все другие мотивы, поднял бы поддержку избираемого президента на ожидаемый им, неопровержимый уровень. Самым лучшим для этого был бы старый проверенный способ – так называемая маленькая победоносная война.
И почему бы не сплотиться в едином порыве вокруг лидера, когда «враги повсюду» и на него нападают и дома, и за его пределами, как в Сирии или Ливии? Еще лучше, если к этому добавится поддержанное «на референдуме» присоединение соседней территории. В общем, очень скоро, еще в этом году, мы увидим, есть ли у этой гипотезы право на жизнь, или речь идет лишь о трагической случайности.