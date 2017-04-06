Райво Варе: новая политическая игра восточного соседа?

Недавняя трагедия в соседней для нас стране, в так называемой северной столице – в Петербурге, когда в метро был организован террористический акт, шокировала как Россию, так и весь остальной мир. Погибли невинные люди, началась охота за виновными, соболезнования и политические заявления потекли рекой со всех сторон и со всех уровней. А многочисленные гипотезы в СМИ и социальных сетях посыпались, как из рога изобилия.

В российских СМИ тут же в работу была запущена традиционная спекуляция о вине внешнего врага. Обвиняли украинские спецслужбы и, конечно же, исламских террористов, прежде всего, DAESH (Исламское Государство Ирака и аш-Шама (Сирии) – термин, который представители ИГИЛ считают оскорбительным для себя). На подконтрольных правительству каналах тут же прозвучали обвинения в адрес сил, связанных с волной проходящих в России протестов.

Это в свою очередь подтолкнуло к возникновению идеи в соцсетях, как в России, так и за ее пределами: а не является ли все это повторением одного и того же сюжета? Более того, в это же самое время в нужном месте был и Он Сам, проводя непростые переговоры со своим белорусским коллегой, результаты которых случайно остались скрытыми. Тому в свою очередь было, что сказать о взрыве в минском метро, который прогремел несколько лет назад.

Однако прямой мишенью президент России все же не стал. Удобно быстро лидер появился, чтобы выразить соболезнования, используя хорошо подготовленный текст. Технически подозрительно быстро в СМИ появились и фотографии возможных террористов, причем, явно исламистского вида.

Теперь следственные органы уже сообщили, что главный подозреваемый это - киргиз-радикал, который уже шесть лет проживал в России и радикализировался за месяц, когда в феврале этого года побывал в гостях у себя дома.

Кому выгодно?

Что же подозрительного в этой картине? Речь ведь идет о неожиданном жестоком нападении исламистского террориста… Тут в игру вступает старая политическая максима о реальной причине сложной ситуации: «Ищи, кому выгодно». А также историческая память, которая заставляет искать связи с предшествовавшими событиями. Эти факты вместе дают возможность увидеть и параллели или аналогии. Это не означает, что в результате появится автоматическая убежденность, но спекуляций эти факторы только прибавят, как скорострельные политически заряженные журналистские пушки.

Итак, что же эти два фактора говорят о кровавом теракте, раз приводят к идее о возможности повторения какой-то картины? На чем основан ход мыслей, которые звучат против весьма неприятных спекулятивных выводов?

Было бы это выгодно спецслужбам Украины, Белоруссии или другого зарубежного государства и сделал ли это кто-то из них? Ну, не кажется… Было бы это выгодно Daesh? Безусловно. Но характерны ли для них это время, место и способ? Способ и место – конечно. И действительно при таком быстром цикле действий? Возможно. А время? Это и есть главная ниточка, ведущая к другим подозрениями, которые тоже прозвучали.