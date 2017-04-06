Как определить, что воры-домушники положили глаз на вашу недвижимость

Старые двери

Если по каким-то причинам у вашего дома неухоженная и не очень чистая дверь, это говорит ворам, что в дом легко проникнуть. Наоборот, свежепокрашенная и солидная дверь свидетельствует о том, что дом хорошо защищен от воров.

Простой замок

Вам кажется, что все равно, какой у вас замок? Только до того момента, когда кто-то попытается открыть его. Конечно, надежнее поставить второй замок, металлическую дверь и использовать сигнализацию.

Роскошная помойка

Если в вашем мусорном контейнере лежит коробка от нового компьютера или упаковка от телевизора, а также чеки на дорогие покупки, это отличная информация для воров. Думайте, что вы выбрасываете на помойку!

Темнота

Полная темнота в вашем доме и вокруг него на протяжении некоторого времени - хороший сигнал для воров. Разумно - установить освещение по периметру участка, не оставляя укромных уголков.

Безопасный периметр

Если под вашими окнами пышная растительность, имейте в виду, что она может стать хорошим наблюдательным пунктом для воров. Высокие деревья около дома могут выполнять ту же функцию. Конечно, никто не заставляет вас полностью уничтожать растительность на вашем участке, но все-таки следите за тем, чтобы деревья и кустарники служили вам, а не вашим незваным гостям.

Полный почтовый ящик

Ни в коем случае нельзя забывать о том, что в случае вашего отъезда, кто-то должен опустошать ваш почтовый ящик. Нет более явного признака вашего отсутствия дома, чем переполненный почтовый ящик.

Хорошие виды

Если в вашем доме большие окна, имейте в виду, что в них легко заглянуть. Не забывайте задергивать шторы, чтобы злоумышленники не могли определить степень вашего благосостояния, заглянув в окно.

Источник: Popsugar