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Молодые неграждане Эстонии и Латвии снова смогут без виз въезжать в Россию

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому неграждане Эстонии и Латвии, родившиеся после 6 февраля 1992 года, получили право на безвизовый въезд в Россию, сообщает российская деловая газета "Взгляд" и сайт life.ru.

Ранее для безвизового въезда в Россию было обязательным наличие советского гражданства до распада СССР. Тем самым родившиеся после 6 февраля 1992 года неграждане Эстонии и Латвии не имели права на безвизовый въезд в Россию.

В новом указе, который президент России Владимир Путин подписал в среду, из текста исключена формулировка «состоявшие в гражданстве СССР», что позволило всем категориям неграждан Латвии и Эстонии получить право на безвизовый въезд в Россию.

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