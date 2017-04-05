Молодые неграждане Эстонии и Латвии снова смогут без виз въезжать в Россию
5 апреля 2017 г., 22:27
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому неграждане Эстонии и Латвии, родившиеся после 6 февраля 1992 года, получили право на безвизовый въезд в Россию, сообщает российская деловая газета "Взгляд" и сайт life.ru.
Ранее для безвизового въезда в Россию было обязательным наличие советского гражданства до распада СССР. Тем самым родившиеся после 6 февраля 1992 года неграждане Эстонии и Латвии не имели права на безвизовый въезд в Россию.
В новом указе, который президент России Владимир Путин подписал в среду, из текста исключена формулировка «состоявшие в гражданстве СССР», что позволило всем категориям неграждан Латвии и Эстонии получить право на безвизовый въезд в Россию.