Молодые неграждане Эстонии и Латвии снова смогут без виз въезжать в Россию

Ранее для безвизового въезда в Россию было обязательным наличие советского гражданства до распада СССР. Тем самым родившиеся после 6 февраля 1992 года неграждане Эстонии и Латвии не имели права на безвизовый въезд в Россию.

В новом указе, который президент России Владимир Путин подписал в среду, из текста исключена формулировка «состоявшие в гражданстве СССР», что позволило всем категориям неграждан Латвии и Эстонии получить право на безвизовый въезд в Россию.