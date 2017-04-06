В Астрахани новое нападение на силовиков: обстреляли служащих Росгвардии

В ходе завершившейся спецоперации ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай.

"Операция только что завершена. Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми", - сказал Хегай. Он напомнил, что ранее был уничтожен один из подозреваемых Рамзан Кукулаев.

Перестрелка с гвардейцами произошла после того, как они остановили для проверки автомобиль, рассказал "Интерфаксу" глава пресс-службы регионального главка МВД Петр Русанов: "В ходе оперативных мероприятий сотрудники Росгвардии… остановили машину Renault Logan. В ходе проверки документов началась перестрелка, трое сотрудников Росгвардии ранены. Они госпитализированы".

Источник ТАСС сообщил об опознании убитого - им оказался Рамзан Кукулаев, объявленный в международный розыск. Он был подозреваемым по делу о расстреле полицейских.

На основании этого в полиции сделали вывод, что последнее нападение совершили те же лица, которые в ночь на 4 апреля застрелили в Астрахани двух полицейских. Отметим, что это преступление произошло примерно в то же время суток и в том же районе. Тогда преступники напали на наряд экипажа ДПС у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная, застрелили полицейских и забрали их оружие.