Яна Тоом: я не знаю, кто осуществил химическую атаку в Сирии

Михкельсон написал в социальной сети, что химическая атака в провинции Идлиб, осуществленная войсками режима Асада, по некоторым данным, при содействии России – это очередное военное преступление. В атаке погибли, по уточненным данным, 86 человек, сообщает Postimees.ee.

Депутат уверен, что Россия создает параллельную реальность, когда утверждает, что Асад разбомбил химическую лабораторию террористов. «Как мы видим режим Асада контролирует и по-прежнему использует химическое оружие. Хотелось бы услышать, что думают о преступлениях против человечества Яна Тоом и другие», - написал он.

Яна Тоом в ответ на вопрос Михкельсона заявила, что не знает, кто осуществил химическую атаку в Сирии. Тоом отметила, что произошедшее в провинции Идлиб – это ужасная трагедия и ответственные за нее должны предстать перед судом и понести тяжелое наказание.

«В отличие от Марко Михкельсона, я не являюсь безответственным провидцем. Я не знаю, кто осуществил вчерашнюю атаку – так же, как этого не знаю ни Федерика Могерини, ни Дональд Трамп, ни Беньямин Нетаньяху, ни сам Марко Михкельсон. Я считаю недопустимым разбрасываться обвинениями для создания политической реальности и поддерживаю международное расследование», - отметила она.

«Я встречалась с Асадом три раза и могу смело заявить, что он какой угодно, но только не глупый, - отметила Тоом, добавив, что вчерашняя атака не выгодна Асаду, - Наоборот, это дает противникам Асада аргумент и подрывает его позиции».