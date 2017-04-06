СМИ узнали, с кем мог быть связан петербургский террорист

Официальный представитель комитета Светлана Петренко ранее сообщила, что во время обыска в съемной квартире на Гражданском проспекте, где жил Джалилов, были найдены двухсторонний скотч, фольга и "другие предметы", аналогичные тем, которые были обнаружены в конструкции обезвреженной в метро второй бомбы, сообщает Newsru.com.

По данным "Коммерсанта", находки свидетельствуют о том, что оба взрывных устройства были изготовлены Джалиловым именно в этой квартире.

По одной из версий, которую СК проверяет при содействии Комитета национальной безопасности Киргизии (КНБК), этнический узбек Джалилов мог совершить теракт, попав под влияние террористической группировки "Туахид валь-джихад", которая действует в Сирии, говорится в статье. По данным КНБК, в нее входят сотни узбеков, в том числе проживавших в Ошской области Киргизии.

В прошлом году в области была проведена масштабная операция против вернувшихся из Сирии боевиков, которые активно вербовали в группировку новых участников и готовили теракты. После этого Ошский суд признал "Туахид валь-джихад" террористической организацией, запретив ее деятельность. Уйдя в подполье, боевики стали действовать через интернет.

По данным источников "Коммерсанта", съездив месяц назад в родной Ош, Джалилов, возможно, начал переписываться с земляками-радикалами, от которых и получил инструкции по подготовке теракта.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Бомба взорвалась на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате погибли 13 человек, 55 человек пострадали. Ранее сообщалось о 14 погибших, с учетом скончавшегося на месте теракта подозреваемого. Второе взрывное устройство было заложено на станции метро "Площадь Восстания", его удалось обезвредить.