Мистическая авария: водитель не понимает, что с ним произошло

Автомобиль даже не притормозил - уверяют работники. Так как очевидцы видели, что из машины никто не вылез, прохожие попытались самостоятельно открыть двери транспортного средства.

Первое время водитель был без сознания, а потом взял в руки телефон. Окружающие были удивлены - хотя, казалось, что шофер при ударе не пострадал, он не мог пояснить, что произошло и почему он потерял контроль, сообщает портал Rus.TVNET.

Прибывшие на место события работники скорой помощи констатировали, что пострадавший находится в сознании, но не может пояснить, что именно произошло.

21-летний водитель транспорта был доставлен в больницу. Также медики констатировали, что алкоголя в его крови не было. На данный момент существуют подозрения, что молодой человек мог потерять сознание или же у него могли случиться судороги.