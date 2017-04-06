Ремонт железной дороги доставит неудобство пассажирам
6 апреля 2017 г., 08:35
Начинающиеся в четверг, 6 апреля, ремонтные работы на железной дороге существенно повлияют на расписание движения поездов Таллинн-Тарту, а три дня в неделю пассажиров будут обслуживать замещающие автобусы.
Об этом сообщили утренние теленовости ETV+, отметив, что ремонт приведет к изменениям в расписаниях движения поездов на линиях Таллинн-Тарту, Йыгева-Тарту, Таллинн-Аэгвийду, Таллинн-Раквере, Таллинн-Нарва, Тарту-Валга и Тарту-Койдула, сообщает портал Rus.err.ee.
Железная дорога будет ремонтироваться три дня в неделю: во вторник, в четверг и субботу. В эти дни недели в дневное время на участке Тапа-Ракке и Тапа-Тарту Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами.