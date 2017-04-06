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CNN: охранник Майка Пенса попал в громкий скандал

Rus.Postimees.ee
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Майк Пенс. | ФОТО: John Taggart/SIPA/John Taggart/SIPA

Агент Секретной службы, охранявший вице-президента США Майка Пенса, отстранен от выполнения служебных обязанностей за связь с проституткой, передает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Полиция приехала в один из отелей Мэриленда на вызов, поступивший от администратора, и по подозрению в домогательствах задержала мужчину, который оказался сотрудником Секретной службы. По данным одного из источников, агент ведомства добровольно сообщил о случившемся руководству, сообщает РИА Новости.

Другой представитель Секретной службы в официальном заявлении телеканалу подтвердил, что "предполагаемый инцидент" имел место, отметив, что служба по вопросам профессиональной ответственности проводит расследование происшествия.

Он также сообщил, что по требованию руководства агент сдал служебное оружие и форму, и в настоящее время находится в административном отпуске.

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