CNN: охранник Майка Пенса попал в громкий скандал

Инцидент произошел на прошлой неделе. Полиция приехала в один из отелей Мэриленда на вызов, поступивший от администратора, и по подозрению в домогательствах задержала мужчину, который оказался сотрудником Секретной службы. По данным одного из источников, агент ведомства добровольно сообщил о случившемся руководству, сообщает РИА Новости.

Другой представитель Секретной службы в официальном заявлении телеканалу подтвердил, что "предполагаемый инцидент" имел место, отметив, что служба по вопросам профессиональной ответственности проводит расследование происшествия.

Он также сообщил, что по требованию руководства агент сдал служебное оружие и форму, и в настоящее время находится в административном отпуске.