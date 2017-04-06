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Шорин о критике поездки Ратаса в Петербург: EKRE позорит историю Эстонии

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BNS
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ФОТО: Alar Truu/Õhtuleht

Член Рийгикогу от Центристской партии Марко Шорин считает, что члены Консервативной народной партии Эстонии позорят историю нашей страны, когда критикуют поездку премьер-министра Юри Ратаса в Россию.

«Мне, как человеку изучавшему историю и становление независимой Эстонии, неловко слушать, как депутат перед детьми, пришедшими в Рийгикогу, позорил нашу историю», - отметил Шорин, добавив, что при рождении Эстонской Республики было не важно, с какой стороны границы происходили события.

Напомним, что на инфочасе Рийгикогу Яак Мадисон (Консервативная народная партия Эстонии) осудил поездку Юри Ратаса в Санкт-Петербург.

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