Шорин о критике поездки Ратаса в Петербург: EKRE позорит историю Эстонии

«Мне, как человеку изучавшему историю и становление независимой Эстонии, неловко слушать, как депутат перед детьми, пришедшими в Рийгикогу, позорил нашу историю», - отметил Шорин, добавив, что при рождении Эстонской Республики было не важно, с какой стороны границы происходили события.

Напомним, что на инфочасе Рийгикогу Яак Мадисон (Консервативная народная партия Эстонии) осудил поездку Юри Ратаса в Санкт-Петербург.