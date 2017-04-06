Шорин о критике поездки Ратаса в Петербург: EKRE позорит историю Эстонии

Шорин о критике поездки Ратаса в Петербург: EKRE позорит историю Эстонии1
6 апреля 2017 г., 08:59
Член Рийгикогу от Центристской партии Марко Шорин считает, что члены Консервативной народной партии Эстонии позорят историю нашей страны, когда критикуют поездку премьер-министра Юри Ратаса в Россию.
«Мне, как человеку изучавшему историю и становление независимой Эстонии, неловко слушать, как депутат перед детьми, пришедшими в Рийгикогу, позорил нашу историю», - отметил Шорин, добавив, что при рождении Эстонской Республики было не важно, с какой стороны границы происходили события.
Напомним, что на инфочасе Рийгикогу Яак Мадисон (Консервативная народная партия Эстонии) осудил поездку Юри Ратаса в Санкт-Петербург.