Охранники предотвратили кражу топлива

Патрульный экипаж G4S получил вызов чуть позже четырех утра на строительный объект в Силламяэ, откуда поступил сигнал охранной камеры о движении, передает «Северное побережье».

Сотрудник патрульного экипажа, прибывший на место через пять минут, обнаружил на стройплощадке неполную канистру и шланг. Руководитель охранной фирмы по коммуникациям потом рассказал, что ни одного подозреваемого обнаружить в окрестностях не удалось.

«Сотрудники охранного предприятия G4S ежегодно пресекают на строительных объектах многие попытки кражи топлива. Главным образом воры пытаются слить топливо с помощью канистры и шланга именно из стоящих на стройплощадках экскаваторов. В интересах предотвращения краж желательно устанавливать на механизмах топливные датчики, передающие сигнал в центр управления охранного предприятия сразу, как только уровень топлива начинает резко падать», - рекомендует охранное предприятие.